"Parecetamol para la fiebre, agua y buena alimentación": Paciente con coronavirus narra su experiencia

Nil Monró, un influencer español, se contagió de coronavirus durante la Semana de la Moda en Milán.

México.- Nil Monró, un influencer español de 22 años, se convirtió en el segundo caso confirmado de coronavirus en Cataluña y en una entrevista con el diario La Vanguardia compartió lo que ha sido su experiencia hasta ahora con la enfermedad.

De acuerdo con el creador de contenido, desde que se confirmó su contagio se encuentra recluido en un hospital de Barcelona y sólo está en contacto con los médicos especializados que siguen la contingencia sanitaria.

Aparentemente se infectó en su viaje a Milán por la Semana Internacional de la Moda. A su regreso a España, el también estudiante de publicidad dijo que comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad, tales como fiebre y dolor de garganta.

Ante las molestias decidió acudir al médico y fue el pasado 26 de febrero que le dieron el diagnóstico: había dado positivo de coronavirus.

"Al principio cuando me dijeron que había dado positivo no me lo podías creer, Cuando se lo conté a mi familia no pude evitar llorar un poco, son muchas emociones de golpe" Nil Monró. Influencer español.

Ya recluido en el hospital, Nil decidió comenzar a compartir su día a día con sus seguidores en Instagram, tanto para lidiar con la presión de saberse enfermo, como para tratar de comunicar la información correspondiente acerca de la nueva enfermedad.

Respecto al tratamiento que está recibiendo, el joven catalán aseguró que no existe uno como tal, por lo que de momento sigue las medidas que se tomarían ante cualquier resfriado común. En sus historias en Instagram, Nil dijo sentirse con síntomas leves y una mejora respecto a días pasados.