VIDEO: Sergio Mayer llora por feminicidio de Fátima Cecilia

El diputado federal reveló que el miedo de lo ocurrido con Fátima Cecilia ha llegado hasta sus propias hijas.

México.- El diputado federal Sergio Mayer lloró al hablar del feminicidio de la niña Fátima Cecilia y dijo que él mismo teme por la seguridad de sus hijas.

En el marco de una conferencia de prensa de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado no pudo evitar conmoverse al explicar a reporteros su indignación por tan atroz crimen y dijo que desde el Poder Legislativo buscará impulsar soluciones en contra de la violencia de género.

En cuanto a la manera en que el caso tocó su vida personal, Mayer narró una anécdota respecto a lo que le dijo una de sus hijas sobre el tema.

"Me preocupa, me preocupa como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela (...) Cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla, me preocupa que mi hija, que mis hijas no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas" Sergio Mayer. Diputado federal de Morena.

El también actor y promotor de la cultura aseguró que es momento de alzar la voz y trabajar en unión, pues más allá de críticas y posturas políticas, quienes están en posiciones de gobierno deben impulsar acciones sacar al país de la actual crisis de violencia e inseguridad.

El video de Sergio Mayer llorando se hizo viral en redes sociales y aunque algunos han dudado de la certeza de su pronunciamiento, la mayoría reconoce el legítimo derecho a la indignación por parte del legislador.

Durante la misma conferencia de prensa, Mayer fue cuestionado sobre una grabación de la campaña de 2018 en donde "pendejeó" a dos de sus colaboradoras. Sobre el tema, el morenista aseguró que ese episodio fue consecuencia de la "crisis" de la propia campaña electoral y rechazó que se haya tratado de un caso de violencia de género.