"Quiero practicar ese famoso feminicidio"; estudiante de Sonora se burla de violencia contra mujeres

Directivos del Instituto Tecnológico de Sonora indicaron que analizan el caso para determinar la sanción que se aplicará al estudiante.

México.- Autoridades del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), analizan la expulsión de un estudiante luego de que éste publicó en redes sociales un mensaje en el cual se burló de la violencia contra las mujeres y señaló que tenía la intención de cometer un feminicidio.

Los directivos del plantel universitario ubicado en Cajeme, contemplan dar de baja al alumno, luego de que éste difundió en su cuenta de Facebook una publicación en el que a manera de burla, indicaba que quería “practicar ese famoso feminicidio” , misma que se hizo viral.

La publicación se hizo viral. Especial

Al respecto, la vicerrectora académica del Itson, Sonia Beatriz Echeverría reprobó el mensaje del estudiante y adelantó que ya se analizan las acciones a tomar conforme a lo estipulado en el reglamento interior, la cual podría ser una expulsión definitiva.

“Se hace una investigación, se presenta la evidencia, que aquí lo vemos claro y se revisa por los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Bajo este comité, se deciden algunas de las sanciones que están aplicadas aquí. El alumno podría ser dado de baja o también se evitaría la inscripción a un semestre del alumno” Sonia Beatriz Echeverría, vicerrectora académica

De la misma forma, Echeverría indicó que debido a la sensibilidad del asunto, se debe dejar en claro que la opinión o pensamiento de un estudiante no representa el sentir general de la comunidad universitaria, pues dijo que como institución trabajan a favor del respeto a los derechos y la diversidad.

"Este es un tema muy sensible, pues como mujer y madre me duele que esto pase. Sabemos que un alumno no es la comunidad universitaria. Hemos trabajado como institución por el respeto a los derechos y el reconocimiento a la diversidad, creo que necesitamos hacer mucho más” Sonia Beatriz Echeverría, vicerrectora académica

Cabe destacar que si bien la mayoría de las interacciones alrededor de la publicación fueron en un sentido reprobatorio, un contacto del implicado siguió haciendo mofa del tema al comentarle que cuando quisiera “salir a matar mujeres”, le avisara para poder acompañarlo.

Otros usuario siguió burlándose del tema. Especial

Con información de Notimex y Diario Presente