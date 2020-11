El canciller dijo que Salvador Cienfuegos será enviado de regreso a México sin evidencia de que sea culpable de los cargos imputados en Estados Unidos

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que no existe en México una orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos y que la Fiscalía General de la República (FGR) apenas inicia su investigación en el caso de sus presuntos vínculos con un cártel del narcotráfico .

En la conferencia mañanera del presidente AMLO, el canciller Marcelo Ebrard explicó el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) para el retiro de cargos imputados al exsecretario de la Defensa Nacional ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York .

En su exposición, Ebrard dijo que el desistimiento de los cargos está aún por ser aprobado por la jueza de la Corte de Nueva York, y aclaró que no se trata de un proceso de extradición , debido a que en este momento no existe una orden de aprehensión en México en contra de Salvador Cienfuegos. Precisó que la FGR se encuentra en el inicio de la investigación, con la revisión de la evidencia recolectada por las autoridades estadounidenses, y que de momento no hay elementos para descartar o atribuir una responsabilidad penal.

El canciller insistió en que el acuerdo entre el Departamento de Justicia y la FGR, se apegó a los tratados vigentes en cooperación y colaboración bilateral, y descartó algún tipo de negociación "en los oscurito" con el gobierno estadounidense para la repatriación del todavía imputado.

Salvador Cienfuegos viene en libertad, no como detenido: Ebrard



A pregunta expresa sobre el estatus legal de Salvador Cienfuegos una vez que aterrice en México, lo cual podría ocurrir a partir de mañana jueves 19 de noviembre, Marcelo Ebrard aclaró que el exsecretario de la Defensa Nacional viene "en libertad" y no como "detenido".

Expuso que si bien de momento no existe una orden de aprehensión en contra del general por parte de autoridades mexicanas, la FGR ya inició la carpeta de investigación correspondiente conforme a la información recabada por la DEA y el Departamento de Justicia de EU .