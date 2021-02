La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) impuso el uso obligatorio de cubrebocas a sus trabajadores dentro de sus instalaciones.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) impuso como medida obligatoria el uso de cubrebocas a todos sus trabajadores, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en no portarlo.

De acuerdo con Reforma, la Sader incluyó el uso de cubrebocas como una de las medidas preventivas para evitar los contagios de Covid-19, en el oficio 500-096/2021, fechado el 19 de febrero.

“Uso obligatorio de cubrebocas para acceder y permanecer en las instalaciones para el personal de la Secretaría, intendencia y vigilancia, así como personas ajenas que ingresen a las instalaciones” Sader

Otras medidas sanitarias de la Sader

Entre las medidas sanitarias que la Sader establece como obligatorio se encuentran las siguientes:

Uso de tapete sanitizante

Toma de temperatura corporal a la entrada de las instalaciones

Instalación de dispensadores de gel con 70 por ciento de alcohol

Sanitización de las oficinas

Aforo máximo de tres personas en los elevadores

La Sader recalcó que si el Semáforo se ubica en color naranja , se podrá laborar con hasta el 30 por ciento del personal dentro de las instalaciones.

La Secretaría de Salud ha insistido en el uso del cubrebocas para evitar contagios de Covid-19, sin embargo, no se ha establecido como una medida obligatoria. En Nuevo León el uso de mascarilla sí es obligatorio, quienes no lo porten pueden ser sancionados con multas, arrestos y trabajo comunitario, desde el pasado 11 de febrero.

AMLO se niega a usar cubrebocas

Desde que comenzó la pandemia por Covid-19, el presidente AMLO se ha negado a usar cubrebocas como una de prevención. Sólo usa cubrebocas cuando realiza viajes en avión.

Tras contagiarse de Covid-19, cuando se recuperó, el mandatario insistió en que seguirá sin usar cubrebocas y aseguró que los médicos le dijeron que debido a su generación de anticuerpos contra el Covid-19, él ya no es un sujeto transmisor de la enfermedad, en la mañanera del 8 de febrero.

"En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir, todo es voluntario. No (usará el cubrebocas) ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya no contagio. No, y respeto mucho al doctor López-Gatell, es un muy buen médico" AMLO

Con información de Reforma