Rosario Robles dice que no está acusada de corrupción como dijo AMLO, sino de omisión y no pagará por reparación de daño

Rosario Robles Berlagues, extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está mal informado de su proceso penal.

A través de Twitter, Rosario Robles enfatizó que no está acusada de corrupción como dijo el presidente AMLO, sino de omisión, acto que se considera como delito de ejercicio indebido del servicio público y se sanciona con hasta 7 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.

“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño. Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es” Rosario Robles

Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño. Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 6, 2021

Rosario Robles busca procedimiento abreviado y no pagar reparación del daño

Rosario Robles propuso a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable del delito que se le imputa, es acusada de no haber frenado convenios que permitieron el desvió de dinero público cuando era titular de la Sedesol y la Sedatu, caso mejor conocido como “La estafa maestra”.

La exfuncionaria propuso busca acceder a un procedimiento abreviado sin llegar a un juicio final que sigue abierto por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Con ello, busca tener una sentencia de 6 años de prisión y que no se le exija la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos.

AMLO dice que la Fiscalía definirá propuesta de Rosario Robles

De acuerdo con El Universal, Rosario Robles presentó un documento a la FGR en que argumenta que el monto por reparación de daño no procede porque ella es acusada de omisión y no de cometer el desvío público. Sin embargo, posteriormente ofreció pagar sólo 5 mil 377 pesos.

El presidente AMLO fue cuestionado acerca de su opinión sobre que Rosario Robles no quiera pagar el montó por reparación del daño, en la conferencia mañanera del 5 de marzo. El mandatario respondió que la Fiscalía lo tendrá que decidir, pero piensa que es necesario se recupere el dinero robado por corrupción.