El fiscal de la República considera que circulan versiones sin fundamento; estas podrían estar impulsadas por las molestias que su trabajo ocasiona

México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rechazó las versiones en torno a su posible renuncia a la dependencia que encabeza, al asegurar que se mantiene firme en el cargo y que dichos trascendidos podrían hacer referencia a la molestia que su trabajo está causando entre algunos sectores.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO de este lunes 10 de febrero, el fiscal respondió a las versiones en cuanto a su posible salida por las presiones y críticas recibidas ante sus propuestas de reforma a algunas disposiciones del código penal, y a las tipificaciones para judicializar los casos de feminicidio.

Gertz Manero aclaró se encuentra concentrando en resolver los problemas en la procuración de justicia y que la prioridad de su gestión es la atención de las víctimas. Aclaró que no es la primera vez que se gestan ese tipo de señalamientos sin fundamento en su contra.

"Qué curioso. Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho y no han informado de lo que sí hemos dicho (...) arece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es nuestro trabajo". Alejandro Gertz Manero. Fiscal General de la República.

Alejandro Gertz Manero fue desgiando como titular de la FGR por el Senado de la República en enero de 2019. De acuerdo con lo establecido en la ley, el fiscal fue elegido por un periodo de 9 años.

Fue el primer fiscal en ser seleccionado luego de la reforma que significó la transición de la ahora extinta PGR a la FGR, entidad que supone un campo de mayor autonomía respecto al gobierno federal.

El primer año de gestión del fiscal no ha estado libre de controversias, principalmente aquellas respecto a la capacidad de investigación del Ministerio Público y algunas iniciativas de reforma que podría presentar ante miembros del Congreso.