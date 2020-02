Pide PAN a Morena "no caer en tentación" de imponer cuotas en consejeros del INE

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, pidió respetar el proceso establecido para la designación de consejeros del INE.

México.- El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió a legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), "no caer en la tentación" de imponer cuotas en la próxima designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el marco de la aprobación de la convocatoria para la elección de 4 consejeros, Romero Hicks destacó la inclusión de un " comité técnico de evaluación " en el proceso de recepción, procesamiento y descarte de solicitudes, así como el compromiso de la convocatoria con la paridad de género y con la selección de perfiles ciudadanos, especializados e imparciales.

En ese sentido, el diputado del PAN recordó que hace una semana se reunieron con el presidente AMLO, y que durante el encuentro se comprometió a no intervenir en el proceso de selección de los candidatos.

En ese sentido, Romero Hicks advirtió que las designaciones en el INE son de importancia fundamental para el Estado mexicano, por lo que pidió a la mayoría de Morena no dejar lugar a especulaciones y actuar conforme a principios democráticos.

"La mayoría y todos los partidos estamos sujetos a prueba. No caigamos en la tentación. México nos necesita, esto no puede tener cuotas, tienen que ser personas blindadas con cuatro atributos: honestidad, competencia profesional, independencia y el carácter"

Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la convocatoria para elección de consejeros del INE

En la sesión ordinaria de este jueves 13 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 443 votos a favor, la convocatoria para la elección de cuatro consejeros del INE, cuyo proceso deberá quedar completado antes del próximo 31 de marzo.

El Comité Técnico de Evaluación estará integrado por siete personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales.

La Junta de Coordinación designará mediante acuerdo a tres de sus integrantes, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) definirán dos, respectivamente.

El documento establece máxima publicidad de la información que se genere en el proceso de elección de los consejeros, cuyos aspirantes podrán registrar su candidatura del 18 al 28 de febrero.

El calendario establece que la instalación del Comité Técnico deberá ser el día 28 de este mes y prevé que el 31 de marzo se esté votando en el Pleno a los aspirantes que se definan.

Entre los requisitos de los aspirantes a ocupar una vacante en el INE, están no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; y no haber sido registrado como candidatos a cargo de elección popular durante los cuatro años anteriores a su designación.

Además no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a su designación.

Con información de Notimex