El PAN señaló que la aplicación de "vacunas de aire" son actos criminales que se deben sancionar

México.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a investigar, sancionar y corregir los casos de simulación de vacunación contra el Covid-19 que se han registrado en el país.

Este 8 de abril, los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados urgieron a AMLO a activar canales de denuncia en los centros de vacunación contra el Covid-19, porque las simulaciones de “vacunas de aire” son actividades criminales, acusaron.

“Exhortamos a (AMLO)…active canales para denuncias inmediatas de los ciudadanos que está sufriendo este tipo de atropellos, que activen mecanismos para que en tiempo real puedan quejarse y ser atendidos, que no esperen a que las benditas redes sociales les informen sobre los que los ciudadanos podrían denunciar en tiempo real” Diputados PAN

PAN pide a CNDH y FGR investigar casos de simulación de vacunas

El diputado del PAN, Elías Lixa, presentó un exhorto al presidente AMLO para que la Secretaría de Salud tome medidas y se asegure que no haya simulación en la aplicación de vacunas, en caso de que se den, los legisladores piden que los casos se pongan a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, los legisladores exhortaron a la Fiscalía General de República (FGR) a investigar y sancionar los delitos contra la salud po r “vacunas de aire”.

El PAN solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, “a que se despoje de sus evidentes vínculos partidistas y que investigue estás violaciones a los derechos humanos”, en referencia a las simulaciones de vacunación.

PAN denunciara ante la FGR simulación de vacunas

Los legisladores del PAN también aseguraron que en las próximas 24 horas acudirán al ministerio público a presentar una denuncia por los casos de simulación de vacunas, como el caso de la jeringa vacía. “Para que no pongan como pretexto que no existió denuncia para no iniciar una investigación”, acusaron.