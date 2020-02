Outsourcing es responsable de la pobreza de los trabajadores, coinciden expertos

El abaratamiento del trabajo de las personas es "miserable", dijeron ante el Senado.

México.- El outsourcing es responsable en gran parte de la pobreza de los trabajadores en México, coincidieron expertos laborales, organizaciones civiles y legisladores, al llevarse a cabo el Parlamento Abierto sobre subcontratación laboral en el Senado de la República.

De acuerdo con los expertos, existen estructuras laborales que han precarizado el trabajo de los mexicanos y con ello la profundización de la desigualdad.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 48 por ciento de los trabajadores no puede costear la canasta básica, a pesar de contar con un ingreso.

Termina la mesa 2 del #ParlamentoAbierto sobre Subcontratación en el #Senado



A punto de iniciar mesa 3. Ahí estaré hablando desde @FrenteaPobreza



El reto es acabar con modelos de negocios basados en violar derechos laborales pic.twitter.com/YUSLWpWXWx — Rogelio Gómez Hermosillo (@rghermosillo) February 12, 2020

Además, 43 por ciento no tiene seguridad social , 50 por ciento no cuenta con contratación estable y 89 por ciento no puede acceder a la afiliación sindical.

Gómez Hermosillo aclaró que no están en contra de la productividad ni de la especialización de los trabajadores, pero sí buscan evitar que se realicen contratos temporales para trabajos permanentes mediante modelos de negocio que principalmente buscan abaratar el costo de la nómina .

"Han aparecido modelos de negocios basados en violar derechos laborales, ofrecen reducción en el costo de la nomina". Rogelio Gómez Hermosillo. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Por su parte, Jorge Sales Boyoli, coordinador de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), dijo que la subcontratación o tercerización es responsable de parte del desastre laboral pues se está mercando con el trabajo humano, lo cual consideró " miserable ".

"Mercar con el trabajo humano... es miserable". Jorge Sales Boyoli. ANADE

ANADE propone en el Senado acciones preventivas y con información en un sitio de Internet. pic.twitter.com/a7GW2i7vB6 — Bufete Sales Boyoli (@salesboyoli) February 12, 2020

La senadora Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, dijo que no están en contra de la productividad, sino que ese indicador se base en la precarización de los trabajos, pues no es posible que a pesar de tener ingresos no se tenga calidad de vida y se violen derechos laborales.

"Somos un un país muy desigual, donde trabajar no te saca de la pobreza". Patricia Mercado. Senadora MC

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión, no se elimina la subcontratación pero sí se regula para acabar con el "outsourcing malo".

Estamos escuchando distintas posiciones en el #ParlamentoAbierto sobre #outsourcing. En la mesa que moderé coincidimos en que sí se ha abusado de la figura, hay que regularla pero no desaparecerla.

Fuera de ahí, hay diferentes perspectivas y nos sirve mucho tenerlas en cuenta. pic.twitter.com/LKAkB5NpvR — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 12, 2020

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, señaló previamente que tras el Parlamento Abierto de este día, revisarán si se hacen modificaciones al dictamen aprobado el pasado 3 de diciembre de 2019 .