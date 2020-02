El exsecretario de Gobernación consideró injusto que "por lo que hacen algunos se quiera señalar a todos".

México.- El exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Angel Osorio Chong, se desmarcó de los señalamientos contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) al señalar "yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya".

Tras la detención de Lozoya en Málaga, España, Osorio Chong insistió que no tenía relación de trabajo con él, a pesar de habérselo encontrado en el Gabinete, pues dijo sólo atendía asuntos de gobernabilidad.

"Lozoya conmigo no platicaba nunca nada al respecto, no era mi ramo. Yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, con el tema de la seguridad, y nada que ver con temas financieros, económicos o de petróleos, de PEMEX perdón." Osorio Chong. Ex titular de Segob

El hoy senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que da la cara y responde únicamente por sus actos, por lo cual no tiene nada que temer. Afirmó que no tiene comunicación con el expresidente Peña Nieto desde hace mucho tiempo.

El el funcionario federal dijo que debe existir un juicio justo para Lozoya, deslindarse responsabilidades y asumirlas cada uno.

En ese sentido, se quejó de que " por lo que hacen algunos se quiera señalar a todos ", pues dijo, afecta incluso a los militantes de su partido.

Por su parte, la ex canciller y ex secretaria de Turismo en el el sexenio de Peña Nieto, Claudia Ruís Massieu, evitó abundar en el tema, pero reconoció que como funcionarios su superior jerárquico es el presidente en turno.