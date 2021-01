Lilly Téllez acusó a López-Gatell de aplicarse la vacuna en secreto o ser un psicópata, por no usar cubrebocas durante un vuelo a Huatulco

México.-La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en secreto o ser un psicópata , por no usar cubrebocas durante un vuelo a Huatulco.

Este 31 de diciembre, se difundió una fotografía donde se observa a Hugo López-Gatell hablando por teléfono y sin usar cubrebocas, a pesar de que es una medida sanitaria obligatoria. Ante ello, Lilly Téllez manifestó en sus criticas en su cuenta de Twitter.

Se aplicó la vacuna COVID en secreto o es un sicópata https://t.co/5NVBzpgfen — Lilly Téllez (@LillyTellez) — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 31, 2020

Lilly Téllez en constantes criticas a López-Gatell

De acuerdo con la publicación, Hugo López-Gatell se encontraba este jueves 31 de diciembre en el vuelo 392 de Aeroméxico, que va de la CDMX a Huatulco, Oaxaca.

La senadora Lilly Téllez siempre ha mostrado su oposición en contra de Hugo López-Gatell. El pasado 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, publicó de forma sarcástica un reconocimiento al secretario de Salud por su capacidad científica.

"Mi reconocimiento al Dr. López Gatell por su capacidad científica, su habilidad para las matemáticas y por su honestidad al anteponer el interés público antes que sus ambiciones políticas" Lilly Téllez

Asimismo, el pasado 27 de diciembre, cuando llegó el tercer lote de vacunas Pfizer contra el Covid-19, la senadora Lilly Téllez acusó al partido de Morena de delincuencia electoral y de lucrar con el Plan Nacional de Vacunación.

"La élite en el poder no tiene derecho a monopolizar la vacuna COVID. Somos los ciudadanos quienes tenemos derecho a la salud y a acceder libremente a la vacuna. Que se abran fronteras y mercados; que no estorbe más el gobierno. Somos ciudadanos, no sus esclavos" Lilly Téllez

Lilly Téllez abandonó a Morena en abril de este año para sumarse al Partido Acción Nacional (PAN), desde entonces ha sido una crítica hacia del partido que la llevó al Senado, así como a la gestión del Gobierno federal sobre la pandemia del coronavirus.