AMLO considera que en Estados Unidos ya quedó clara su postura, y que son sus adversarios en México los que no entienden

México.- El presidente AMLO dijo que el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos (EU), Joe Biden, ya entendió la postura del gobierno de México respecto a no reconocer a un eventual ganador de la elección hasta que se resuelvan todos los trámites legales en curso y una autoridad formalice el triunfo de alguno de los aspirantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, AMLO dijo que las críticas e inconformidad respecto a su decisión de esperar a resultados oficiales en la elección, proviene de sus adversarios en México y no de alguno de los involucrados o autoridades estadounidenses.

"Los que no lo han entendido y están generando mucho ruido, son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos sin principios que no entienden la política exterior" AMLO

Reiteró que la postura de su gobierno se basa en lo establecido en el Artículo 89 fracción décima de la Constitución Política, apartado en donde se señala conducción de la política exterior debe apegarse a los principios de: autodeterminación de los pueblos ; la no intervención ; la solución pacífica de controversias; y la igualdad jurídica de los Estados, entre otros.

Aclaró que México no se somete a los intereses de otras naciones, y que no se trata de apoyar a uno u otro candidato , sino de respetar el curso legal del proceso y no adelantarse a una resolución que no ha sido plenamente aceptada y reconocida por todas las partes.

Agregó que por sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard , decidió enviar a Embajadas y Consulados un memorándum con la Doctrina Estrada y el artículo 89 Constitucional, para justificar su negativa a sostener algún tipo de comunicación oficial con el equipo de Joe Biden.