La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que la denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca no se trata de una venganza política.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, rechazó que haya una persecución política en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero por tres delitos.

Este 24 de febrero, durante la conferencia “Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”, Santiago Nieto Castillo evitó responder acerca del caso de Francisco de Vaca; después destacó que no se trata de una venganza política.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea con algún posicionamiento de naturaleza política como se ha mencionado, se trata de una investigación con absoluta imparcialidad, cumpliendo además con los parámetros internacionales” Santiago Nieto

Francisco García Cabeza de Vaca acusa "embestidad política"

Tras la solicitud de desafuero, Francisco García Cabeza de Vaca señaló que Morena filtró el documento de la FGR y que se trata de una “embestida política”. Incluso el presidente del PAN, Marko Cortés, manifestó que la acusación contra el funcionario se trata de una “cacería de brujas” y tiene tintes políticos.

Este 24 de febrero, Francisco García Cabeza de Vaca se presentó en la Cámara de Diputados para que se le notifiquen las acusaciones de la FGR en su contra.

“Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas, a ustedes les consta, está no es la primera y probablemente no será la última (…) Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa, era de mínima decencia política citarme a comparecer” Francisco García Cabeza de Vaca

FGR solicita desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca

El 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de la moneda, solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que recibió una declaratoria de procedencia por parte de la FGR en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, quien es acusado de los delitos de delincuencia organizada , operación con r ecursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La FGR señaló que recibió una denuncia por particulares contra García Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron una carpeta de investigación entre abril y diciembre de 2019.

La solicitud de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados tiene el objetivo de que se les quite la inmunidad procesal, o fuero constitucional, a los servidores públicos y puedan ser vinculados a proceso por los delitos que se le imputan.

En este caso se acusa de 3 delitos a Francisco García de Cabeza Vaca, la Cámara de Diputados tendrá que eliminar el fuero constitucional, de ser así, el funcionario quedaría separado de su cargo para enfrentar su proceso penal.