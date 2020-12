Felipe Calderón propone no ver las mañaneras de AMLO

Felipe Calderón apoya la propuesta del analista en seguridad Alejandro Hope

México.- El expanista y promotor de la organización México Libre, Felipe Calderón, propuso no ver las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque lo dicho ahí "son mentiras".

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón se unió a la propuesta del analista en seguridad Alejandro Hope sobre no ver las conferencias mañaneras de AMLO porque, según él, lo dicho ahí no corresponde a la realidad.

La propuesta de Alejandro Hope retomada por Felipe Calderón incluye no ver la mañanera, ni comentarla o reaccionar ante lo que se diga en ella para que deje de tener eco lo que dice AMLO en Palacio Nacional cada mañana.

Felipe Calderón retuiteó el mensaje del analista Alejandro Hope y añadió que hay que dejar de llamar a este gobierno "como quiere que se le llame", aunque no especificó si se refiere a la “Cuarta Transformación”.

“Hagamos esta tarea sencilla que insistentemente propone Alejandro Hope: no comentar las mañaneras, y no llamar a este gobierno común y corriente como quiere que se le llame y que no es” Felipe Calderón

Muy importante. Hagamos esta tarea sencilla que insistentemente propone @ahope71 : no comentar las mañaneras, y no llamar a este gobierno común y corriente como quiere que se le llame y que no es. https://t.co/qT3uOISJxB — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 7, 2020

México Libre quiere aliarse con el PAN para elecciones de 2021

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó el registro a la organización México Libre por no comprobar de dónde vinieron más del 5 por ciento de sus aportaciones, busca realizar una alianza con el PAN para las elecciones de 2021.

En una carta México Libre dijo que no apoyará a ninguna organización que fomente al gobierno de AMLO y que para derrocarlo hay que unificar a las fuerzas de oposición.

Sin embargo, la organización de Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, propusieron a su expartido 11 condiciones para la unión:

Reconocer las condiciones que originaron la ruptura del PAN en las elecciones de 2018.

Condenar las resoluciones del INE y del TEPJF sobre la negativa como partido a México Libre.

Garantizar que el PAN promueva la participación ciudadana.

Garantizar la afiliación de integrantes de México Libre al PAN.

Selección de candidatos en consenso.

Incorporar la propuesta de México Libre al PAN.

Elegir una representación adecuada y proporcional.

Que el PAN reflexione sobre su actuación política.

Compromiso para la transformación.

Realizar una campaña de comunicación para los integrantes de ambas organizaciones.