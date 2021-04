Estefanía Veloz señaló que Rocío Moreno dijo que "hubo consentimiento y no se sintió agredida".

México. - La activista feminista que formara parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Estefanía Veloz se pronunció por el caso de acoso sexual en el que se vio involucrado el candidato del partido al gobierno del estado de Zacatecas, David Monreal, quien fue captado tocando a la también candidata Rocío Moreno.

Por medio de su cuenta de Twitter, Estefanía Veloz compartió un mensaje en el cual criticó de nueva cuenta a los usuarios de la red social de quienes dijo, se aprovechan de temas coyunturales y se hacen pasar como " feministos de ocasión ", pero que en realidad afirmó, son "agresores de tiempo completo".

Sobre lo ocurrido entre David Monreal y Rocío Moreno, la también panelista en el programa de televisión " Punto y Contrapunto " señaló como "tip" para quienes critican los hechos, que si una mujer afirma que hubo consentimiento y no hubo agresión alguna en su contra, simplemente se le debe creer.

Así lo indicó Estefanía Veloz luego de que la propia Rocío Moreno publicó en su cuenta de Facebook, un video a través del cual rechazó haber sufrido acoso por parte de David Monreal, a quien incluso definió como una persona que nunca le ha faltado al respeto.

Ante ello, la ex militante de Morena -quien renunció al partido debido a que la dirigencia respaldó a Félix Salgado Macedonio ante las denuncias de agresión sexual en su contra- sentenció que quienes continúan señalando a Rocío Morena y siguen compartiendo el video de los hechos, son los verdades victimarios .

Sé que en esta red social son feministos de ocasión y agresores de tiempo completo. Pero les daré un tip feminista:



Cuando una mujer dice que hubo consentimiento y no se sintió agredida, se le cree y ya.



Quienes la señalan y difunden el video son los victimarios. — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) April 21, 2021

Exhiben "tocamiento" de David Monreal a Rocío Moreno

Desde la noche de ayer martes 21 de abril, se difundió en redes sociales un video en el cual se pude observar cómo durante una caminata, el candidato al gobierno de Zacatecas se detuvo y tocó a Rocío Moreno en el brazo, tras lo cual tocó su glúteo, ante lo cual la candidata reaccionó sorprendida y se llevó las manos hacia esa parte del cuerpo.

Ante ello, la candidata de Morena al gobierno de Juchipila, negó que los hechos se hayan tratado de un acto de acoso por parte de David Monreal y afirmó que el la difusión del video en donde se muestra la acción daña tanto su integridad, como la del propio aspirante a la gubernatura.

"El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes" Rocío Moreno

David Monreal niega acosa a Rocío Moreno

Al respecto, el propio David Monreal negó acosar a Rocío Moreno Sánchez, pues dijo que que las imágenes en las que se muestra el tocamiento, son “mentira” y están sacadas de contexto.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva , el abanderado de Morena aseguró que los hechos que se pueden observar en el video que ha viralizado, se trató de “un roce involuntario” y insistió que se tratan de mentiras que dijo, son parte de una “guerra sucia” que busca desprestigiarlo de cara las elecciones del 6 de junio.