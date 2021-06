En la FIL entregan “La Catrina” al monero Helguera

Hoy al mediodía en el Salón Juan Rulfo de la Expo Guadalajara y en el marco de la Feria Internacional del libro de Guadalajara, fue celebrada la entrega del premio La Catrina al caricaturista mexicano Antonio Helguera, a quien se distinguió por motivo de su amplia y gran trayectoria.

Helguera recibió de parte del rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) el Mtro. Ernesto Flores Gallo, una escultura “a prueba de sismos” y el público asistente, familiares y amigos se unieron en una fuerte ovación al homenajeado.

Mientras que Helguera en su intervención agradeció el premio y mencionó a los asistentes la influencia recibida de Rafael Barajas y Gonzalo Rocha además del fallecido maestro y gran caricaturista Eduardo del Río “Rius”, a quien le deben los moneros la libertad que gozan para ejercer con ácido humor su oficio con viñetas.

Emocionado Helguera aprovechó e hizo un enérgico llamado al gobierno federal para condenar la violencia contra los medios de comunicación y exigir justicia por los asesinatos de sus compañeros: Regina Martínez, Miroslava Breach y Javier Valdez, por mencionar algunos de los muchos reporteros, periodistas y fotógrafos victimados.

“Exijo justicia para ellos a sabiendas de que ese reclamo, que no solo es mío, sino de todo el gremio periodístico, caerá en oídos cínicamente sordos” y pidió a los jóvenes no abandonar la lectura, no dejarse seducir por la moda de los influencers y las fake news.

“No es porque me preocupe el futuro de los medios, que sí me preocupa, sino lo fácilmente engañable y manipulable que es una sociedad desinformada y el triste futuro que le espera” palabras que arrancaron una sonora ovación de entre los asistentes.

Su compañero chamuco, Patricio, en el uso de la voz, reconoció las habilidades de Helguera y recordó las veces que se reunían en casa de Helguera para planear el contenido de la revista El Chamuco, donde Helguera es codirector y el de la revista del mes siguiente.

Cabe mencionar que entre el público asistente, se encontraba la periodista Carmen Aristegui, quien mencionada por el galardonado, fue recibida con una fuerte ovación también.

Al final del reconocimiento, miles de títeres de personajes políticos y de personajes en la caricatura de Helguera se tomaron la foto oficial con él.