¡El 9 ninguna de mueve! Senado reitera respaldo a paro nacional de mujeres

México.- El Senado de la República oficializó su respaldo al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, mediante un acuerdo aprobado por los integrantes de todos los grupos parlamentarios.

Bajo la consigna de ¡El nueve ninguna se mueve! se aprobó que las trabajadoras que decidan no presentarse ese día no se van a ver afectadas en sus ingresos económicos ni es su historial laboral, independientemente del régimen por el cual hayan sido contratadas, además de que el edificio se iluminará del color morado, característico del movimiento.

"Senadores otorgan su apoyo y se solidarizan con la legítima lucha social de las mujeres para reivindicar las causas amplias de las niñas, adolescentes y mujeres, incluido su lugar y relevancia en el desarrollo económico, social, jurídico y político de México, así como su derecho a una vida libre de violencia, que se materializará el próximo lunes, 9 de marzo de 2020." Acuerdo Senado.

▶ Te compartimos el acuerdo que se aprobó #HoyEnElSenado en relación al paro #UnDíaSinNosotras para el 9 de marzo de 2020. pic.twitter.com/88a1LvNP84 — Senado de México (@senadomexicano) February 25, 2020

La semana anterior senadoras de Morena adelantaron que desde la Mesa Directiva se aprobó que a ninguna trabajadora del Senado se le descontaría el día si decidiera sumarse a la iniciativa de brazos caídos u un día sin ellas.

Senado no descontará el día a trabajadoras que se sumen al #ParoNacionalDeMujeres #UnDiaSinMujeres pic.twitter.com/v5LihrNaHm — Edmundo Morelos (@Edmundo_Morelos) February 21, 2020

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, dijo que el objetivo es que se entienda el valor de las mujeres y su aportación a la sociedad, por lo que es un "acto de profunda protesta".

"Las mujeres nos hacemos invisibles, todo lo demás tiene que funcionar... es decir, el mundo sin nosotras para que se valore el trabajo y la aportación de las mujeres a nuestra sociedad." Patricia Mercado. Senadora MC

Ahora que en el @senadomexicano acordamos respaldar a las mujeres que decidan unirse al Paro Nacional de Mujeres, quise hacer un recordatorio del sentido que tiene como protesta #UnDiaSinNosotras pic.twitter.com/n5UWBbei12 — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 25, 2020

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, pidió que se garantice que el paro será opción para todas las mujeres del Senado, incluyendo a las trabajadoras de limpieza , pues normalmente son subcontratadas.

"Hacer extensivo este acuerdo a las mujeres que están por subcontratación, como son las mujeres de servicio de limpieza, las mujeres que trabajan en el área de comedores, que el 9 de marzo también las empleadas subcontratadas por el Senado puedan sumarse a este paro." Xóchitl Gálvez. Senadora PAN

La violencia que vivimos a diario mujeres y niñas en México no es culpa del Presidente ni de gobiernos anteriores. Es del machismo y por falta de educación cívica.



Ojalá todas podamos sumarnos al #ParoNacionalDeMujeres. Estamos hartas de vivir con miedo. Hagámoslo visible. pic.twitter.com/ceK3YaLc9p — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2020

La legisladora dijo que es una fecha para hablar de la cultura patriarcal que se han vivido y que se expresa de las peores maneras, como el asesinato de la pequeña Fátima o los tocamientos que como universitaria padeció.

"Obviamente el Presidente la República no es culpable del asesinato de Fátima, ni es culpable de que un profesor a mí me haya “torteado” en la universidad, por supuesto que no, es una cultura patriarcal que en México tiene que quedar claro que no se puede seguir ofendiendo a las mujeres." Xóchitl Gálvez. Senadora PAN

El senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que es natural que una convocatoria de ese tipo se haga frente a los acontecimientos que se han registrado recientemente, por lo que no debería polarizarse a favor o en contra de realizarlo.

"Pues no debería. Me parece una convocatoria normal frente a los acontecimientos de los últimos años... respeto y veo con un sentido positivo la convocatoria y la realización." Ricardo Monreal. Senador Morena

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruíz Massieu, pidió que las acciones no sólo queden en la convocatoria del lunes 9 de marzo, sino que en la sesión siguiente, es decir, la del 10 de marzo, se dediquen a sacar las iniciativas que están estancadas en Comisiones que tendrán un efecto en la vida de las mujeres.

"Que este Senado dedique toda esa Sesión a aprobar y discutir dictámenes que tengan que ver con los derechos de mujeres y niñas, desde todas las perspectivas." Claudia Ruíz Massieu. Senadora PRI