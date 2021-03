Coparmex condena muerte de presidente en San Luis Potosí tras ataque

La Coparmex pidió que se identifique a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Julio César Galindo

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó la muerte del presidente del organismo en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, ocurrida ayer lunes 1 de marzo tras un ataque, y exigió que se dé con los responsables del incidente.

El presidente de Coparmex, José Medina Mora, pidió que se dé con los responsables tanto intelectuales como materiales de la muerte de Julio César Galindo, y se explique qué fue lo que ocurrió.

"(Pedimos) que nos explique qué fue lo que paso, den con los culpables, autores materiales o intelectuales" José Medina Mora. Presidente de Coparmex Nacional

Este llamado se suma a un comunicado emitido ayer por la Coparmex por la muerte del presidente de su capítulo en San Luis Potosí, donde se exigió que se investigue de forma rápida y exhaustiva el hecho, para esclarecerlo y castigar a los responsables.

La Coparmex también instó a los gobiernos de los tres niveles a implementar estrategias para contribuir a inhibir la violencia y la delincuencia en el país.

"Exigimos a las autoridades locales y federales que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva, que permita esclarecer este hecho de violencia y se castigue, conforme a lo establecido en la ley, a quien o quienes resulten responsables de este crimen" Comunicado de Coparmex Nacional

Coparmex: Fiscalía de San Luis Potosí descarta que muerte se ligue a actividad empresarial

La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí descartó que la muerte de Julio César Galindo, presidente de Coparmex en ese estado, haya sido efectuado por motivos relacionados a su actividad empresarial

Según el fiscal Federico Garza Herrera, el asesinato del presidente de Coparmex se dio por una situación de índole personal, y se emitirán órdenes de aprehensión contra los probables responsables del hecho en los próximos días.