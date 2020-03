En estos resultados subyace algo que muchas veces se olvida: enviar a todo mundo a su casa representa una merma económica inmediata para un 95%

El fantasma que recorre el mundo es la pandemia causada por el coronavirus. Ya prácticamente ningún país se escapa del temor social que esta causa, así como de las acciones gubernamentales que se han puesto en marcha para hacerle frente. Entre ellas las implementadas por Claudia Sheinbaum y AMLO.

Las estrategias han sido muchas y variadas dependiendo de la región geográfica y nación-Estado, como lo han sido también los resultados medidos en contagios detectados y muertes contabilizadas por Covid-19. En México existe un debate a nivel nacional sobre la pertinencia de las medidas hasta hoy implementadas a nivel federal -encabezado por López Obrador-, y particularmente en la gran metrópoli de la CDMX -gobernada por Sheinbaum Pardo.

No son pocas las voces que han acusado a las autoridades de tibieza, sobre todo por que no se ha implementado el cierre de fronteras, la cancelación de vuelos comerciales, así como el cese de las actividades en locales, negocios, escuelas (específicamente de la capital), oficinas públicas y privadas. Además de que los métodos de detección y esquemas de atención a los enfermos no necesariamente son similares a los emprendidos en otras latitudes.

Al respecto hay numerosos críticos que consideran que la labor hasta el momento realizada por ambos gobiernos no ha sido la correcta ni con la velocidad adecuada. Mientras otras personas piensan que las acciones hasta el momento han sido correctas y refrendan la confianza en las autoridades.

Por ello, las empresas Social Research Solutions (SRS) y Opinión Pública (OPMI) realizaron a una muestra representativa de mexicanos en toda la República la siguiente pregunta:

En su opinión, ¿la estrategia por etapas implementada por los gobiernos federal, del presidente AMLO, y el capitalino, de la jefa de gobierno Sheinbaum, para hacer frente a la crisis del coronavirus es la adecuada? SRS - OPMI

Los resultados de la encuesta son interesantes.

Encuesta SRS-OPMI SDPnoticias

El 59% de los encuestados considera que hasta el momento se ha desplegado una estrategia prudente para enfrentar el coronavirus, mientras el 41% considera que esta no es correcta.

Lo que este resultado refleja es que existe confianza en los gobiernos; ante la ausencia de muertes producto del coronavirus la gente se muestra positiva y quiere conservar esa actitud ante la posible tragedia. Probablemente también haya interés y preocupación por mantener activa la economía nacional y familiar, incluso mayor a la de hacer frente al virus.

En estos resultados subyace algo que muchas veces se olvida: el enviar a todo mundo a su casa representa una merma económica inmediata para un 95% de la población. Pareciera ser que, independientemente de los cuidados personales que cada quien tome (en algunos casos los adecuados), un gran porcentaje de la población se suma a la “apuesta” que hace la 4T de enfrentar la pandemia de modo pausado y pensando de manera positiva.

Cabe destacar que no se evaluaron los polémicos actos en giras del presidente AMLO, que son los que más han irritado a una parte de la opinión pública nacional e inclusive internacional. En el levantamiento se preguntó exclusivamente sobre la estrategia sanitaria de los dos gobiernos mencionados. Tampoco se evaluó el escándalo del pasado domingo que dejó muy mal parados a férreos críticos de la 4T que se dolían porque no haya aún un muerto en Mexico producto de esta epidemia.

Cual sea su opinión sobre la estrategia seguida por los gobiernos capitalino y nacional, por favor no deje de cuidarse y siga las indicaciones preventivas.

Metodología de la encuesta

Este sondeo se llevó a cabo el 16 de marzo, mediante el levantamiento de 800 encuestas telefónicas al interior del país, desde un Call Center, con un margen estadístico de error de -+-3.4%.

AMLOVEmetrics continuará inquiriendo, como lo viene haciendo desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana.