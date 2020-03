El colectivo "Brujas del Mar" consideró que el mandatario federal sigue pensando que pedir atención a la violencia de género es un ataque.

México.- "¿No es más grosera la indiferencia?", respondieron convocantes al paro de mujeres del 9 de marzo (9M) al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa este 4 de marzo, AMLO dijo que después de que anunció que la venta de los 'cachitos' del sorteo del equivalente del valor del avión presidencial iniciará el 9 de marzo, en redes sociales se manifestaron en su contra, y algunas cuentas, ligadas a partidos políticos, fueron "hasta groseras".

El jefe del Ejecutivo informó que la venta de los boletos iniciará el 10 de marzo, y no el 9 de marzo Día del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras.

Grosero, ignorar a todas las mujeres que haremos un paro

En su mañanera, AMLO sostuvo que no tenía "ni idea" que la fecha anunciada para el inicio de la venta de los 'cachitos', coincidía con la convocatoria de grupos feministas para el Paro Nacional de Mujeres

En su cuenta de Twitter, el colectivo "Brujas del Mar" cuestionó: "¿No es más grosera la indiferencia y la indolencia de ignorar a todas las mujeres que haremos un paro para que se nos escuche, para que se reconozca que la violencia de género nos está rebasando?"

¿No es más grosera la indiferencia y la indolencia de ignorar a todas las mujeres que haremos un paro para que se nos escuche, para que se reconozca que la violencia de género nos está rebasando? El Presidente sigue pensando que pedir atención a esto es un ataque. — Brujas del Mar (@brujasdelmar) March 4, 2020

Convocatoria a un paro nacional "Un día sin nosotras"

En septiembre de 2019 "Brujas del Mar" salió a la luz en redes sociales luego de protestar en favor del aborto, como parte del movimiento de "pañuelos verdes", y hacer eco de los abusos que sufren las mujeres.

Luego de feminicidios tan sonados a mediados de febrero, el colectivo colgó en sus redes la convocatoria a un paro nacional "Un día sin nosotras", el cual llama a las mujeres a no ir a trabajar, no estar en las calles, no hacer compras, ni acudir a la escuela el 9 de marzo.

Al volverse viral, la convocatoria al paro ha sido apoyada por empresas, dependencias gubernamentales, colegios, universidades y organizaciones indígenas.

Las empresas e instancias del Gobierno han dicho que dejarían que las mujeres participaran sin descontarles el 9 de marzo (9M).