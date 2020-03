Niega Ana Gabriela Guevara corrupción en la Conade y acusa alevosía y parcialidad en informe de SFP

La ex velocista confió en que no se le sancionará por las presuntas irregularidades, ya que dijo que son inexistentes.

México.- La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, negó que exista corrupción en la dependencia y acusó que la Secretaría de la Función Pública realizó un informe alevoso y parcial.

La funcionaria explicó que no hay irregularidades por 50.8 millones de pesos, como anunció la dependencia y dijo que tiene derecho a defenderse, de acuerdo con Reporte Índigo.

La ex medallista olímpica aseveró que el proceso de investigación por observaciones en la Conade no ha concluido, por lo que no hay delitos y por ende fue adelantado decir que se hallaron irregularidades.

La sonorense se dijo confiada en que no habrá sanciones de la SFP a la dependencia, y catalogó el hecho de linchamiento político.

Las irregularidades fueron dadas a conocer el 19 de febrero, por Irma Eréndira Sandoval.

Se dijo que se detectaron anomalías en compras de viajes, con el triple del costo, facturas falsas y beneficio personal de instalaciones deportivas para funcionarios.