AMLO llama 'groseras' y 'vinculadas a un partido' a mujeres que se opusieron a venta de cachitos durante el paro

El presidente consideró que detrás de algunos grupos feministas opositores, existen intereses políticos en contra de su gobierno.

México.- El presidente AMLO llamó "groseras" y "vinculadas a un partido" a mujeres que se opusieron a que el próximo lunes 9 de marzo arranque la venta de cachitos para la rifa por el avión presidencial.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confesó que no tenía "ni idea" que la fecha anunciada ayer para el inicio de la venta de los cachitos, coincidía con la convocatoria de grupos feministas para el Paro Nacional de Mujeres, en rechazo de la crisis de violencia de género y feminicidios que se vive en el país.

El mandatario federal dijo que el anuncio fue interpretado como una ofensa al movimiento feminista por algunos grupos de mujeres, mismos que consideró fueron "groseras" en sus reclamos y podrían incluso responder a intereses de un partido político.

"De repente en las redes sociales, un grupo vinculado a un partido, se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos. Además hasta groseras, entonces no, no, no, no va ser el lunes, va ser el martes o miércoles" AMLO. Presidente de México.

Asegura AMLO que no caerá en provocaciones de conservadores

López Obrador consideró que ese tipo de reacciones son incitadas por sus opositores, los llamados "conservadores". No obstante, advirtió que su gobierno no caerá en provocaciones , por lo que confirmó el cambio de fecha para el inicio de la venta de los cachitos para la rifa por el avión presidencial.

Recordó que la actual situación de violencia generalizada que se vive en el país, es consecuencia de las fallidas medidas de seguridad y bienestar empleadas por gobiernos anteriores, por lo que reiteró el compromiso de su administración en atender de forma puntual la violencia de género y promover mejores condiciones de vida y desarrollo para las mujeres.

El presidente reiteró su respeto al movimiento feminista y al Paro Nacional de Mujeres del próximo lunes 9 de marzo.