AMLO recordó la ocasión en que Lorenzo Córdova se burló de la manera de hablar de un habitante de un pueblo originario de Guanajuato.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó el comentario racista del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que este realizó en 2015 en detrimento de los habitantes de los pueblos originarios de México.

AMLO dijo durante un evento en Campeche para celebrar la victoria de Chakán Putum, acompañado de Luis Arce, presidente de Bolivia, que en México persisten actitudes racistas contra las poblaciones indígenas de México, recordando el episodio en que Lorenzo Córdova se burló de un líder indígena a quien llamó " jefe chichimeca ".

"En otro caso de hace poco, en 2015 esa grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando: 'había uno no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba', y empieza a imitarlo con voz grave y burlona: 'yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí oh diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones'" AMLO. Presidente de México

Recuerda AMLO racismo exhibido por "el actual director" del INE, Lorenzo Córdova, quien se burló de representación indígena. Esto al conmemorar la victoria de 1517 de Chakán Putum, desde Champotón en Campeche. Acompañado del presidente de Bolivia, Luis Arce. pic.twitter.com/diRsUvSLpq — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 25, 2021

AMLO enfatizó que el gobierno que encabeza tiene como tarea eliminar el clasismo, la discriminación y el racismo, y por ello recordó el incidente de Lorenzo Córdova, que también se registra en el marco de confrontación con el INE por los acuerdos contra la " sobrerrepresentación ".

"En fin, expongo sobre esta cuestión que muchas veces se soslaya porque la cuarta transformación que está en marcha tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. Estamos demostrando con hechos que es correcto nuestro lema de que por el bien de todos primero los pobres" AMLO. Presidente de México

AMLO acusa estrategia política para que Morena pierda mayoría en el congreso

AMLO acusó que existe una estrategia política en contra del movimiento que encabeza con el fin de quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados.

AMLO explicó que la estrategia se conforma de Claudio X. González , “Krauze”, intelectuales “orgánicos” y algunos dueños de medios de comunicación.