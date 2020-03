El presidente insistió en que se cuida a la población, pero tampoco puede abandonarse por completo la actividad económica

México.- AMLO respondió a críticas de usuarios en redes sociales, entre ellos la cantante Thalía, respecto un video publicado el pasado fin de semana en donde aparece en una fonda de Oaxaca e invita a ciudadanos a seguir apoyando a los pequeños negocios.

En conferencia mañanera, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que no existe prohibición para acudir a fondas o restaurantes, pues hasta este momento la estrategia del gobierno federal para combatir la pandemia del Coronavirus Covid-19 es integral, con la implementación de las debidas medidas de prevención sanitaria -como la Sana Distancia-, pero sin ordenar el cierre definitivo de comercios e industria.

"Me acusan de qué cómo voy a ir a un restaurante o una fonda. Yo les diría que por qué no ir, si no está prohibido. Nuestra estrategia es muy clara: vamos a protegernos, pero procurar el menor daño posible. Qué no nos salga más caro el remedio que la enfermedad" AMLO. Presidente de México.

Cabe recordar que el pasado lunes 23 de marzo, la cantante Thalía publicó un video en su cuenta de Instagram donde criticó el llamado del presidente AMLO a seguir consumiendo y apoyando a los pequeños negocios en plena contingencia del coronavirus.

En su posicionamiento, la intérprete lamentó que el mandatario federal promueva acciones contrarias a las recomendaciones de autoridades sanitarias internacionales.

Advirtió que AMLO se equivoca al mandar la señal de que la gente debe continuar con su vida normal, cuando lo que en realidad debe promoverse es el confinamiento de la población por los próximos meses.

Preparan entrega de un millón de créditos de 25 mil pesos

Sobre su anuncio de un millón de créditos para pequeños negocios, como tortillerías, taquerías y talleres, durante la contingencia del coronavirus Covid-19, AMLO precisó que se entregarán 25 mil pesos a cada uno de los solicitantes.

De acuerdo con el plan previsto para dichos apoyos, los préstamos serán sin intereses para los comerciantes más afectados o con tasa de hasta 6.5 por ciento para aquellos que tengan un mayor margen de maniobra.

El periodo de reposición será de 3 años. Se tomará en cuenta a las personas que ya se encuentran registradas dentro del padrón de pequeños negocios del gobierno federal.