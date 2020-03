VIDEO: AMLO invita a mexicanos a que “no dejen de salir” durante pandemia de coronavirus

Hasta este 22 de marzo en México había 316 casos de Covid-19

México.- A pesar del crecimiento diario de casos de coronavirus en México, AMLO invitó a los mexicanos a seguir saliendo a la calle y llevar a la familia a comer, ya que quedarse encerrados en casa en este momento considera que son medidas “exageradas”.

A través de un video que compartió en Facebook, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre su visita este fin de semana a Oaxaca en la que inauguró tramos carreteros, visitó un hospital e hizo parada en el restaurante “La Teca”.

López Obrador recordó que todavía estamos en la primera fase y todavía podemos salir, incluso comentó que le parece "exagerado" quedarse en casa, a pesar de que expertos en salud piden ya no salir para evitar que crezca la pandemia del Covid-19 y colapse el sistema de salud, como se ha visto en otros países.

“Nada más no debemos espantarnos, adelantar vísperas, los mexicanos por nuestras culturas somos muy resistentes a todas las calamidades, siempre hemos salido adelante, y está vez vamos a salir… Y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan, pero si tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a las fondas”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

El presidente dijo que no es bueno paralizar todo “sin ton ni son” y llamó a la población a seguir haciendo su vida normal, pero tomando en cuenta la sana distancia.

“No hacemos nada bueno, no ayudamos si paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada, vamosa seguir haciendo la vida normal, el presidente les va a decir cuándo guardarnos, con sana distancia. Aquí en Oaxaca sólo hay dos casos de identificados de coronavirus y ya están saliendo, entonces no exagerar la nota”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

La Secretaría de Salud informó el 22 de marzo que en México ya son 316 casos de coronavirus.

Cierran cines, deportivos, iglesias y más en CDMX por Covid-19

La CDMX se suma a otros estados de la república y a partir de este 23 de marzo hasta el 19 de abril se suspenden actividades en lugares públicos, anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, para evitar que incremente los casos de contagio.

Zoológicos, baños de vapor, iglesias, cines, teatros, deportivos, Pilares y CENDIS, son lugares que deberán estar cerrados a partir de este día.