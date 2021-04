AMLO advierte que predios donde se realice "huachicoleo" serán expropiados

AMLO dijo si se detectan tomas clandestinas en el interior de los inmuebles estos pasarán a ser del dominio de la nación.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que los inmuebles que permiten el robo de combustible o “huachicoleo” pueden ser expropiados, y deberán asumir las consecuencias penales por tratarse de un delito grave.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes 9 de abril, AMLO explicó a los dueños de predios y bodegas donde se realiza el “huachicoleo” que en caso de que el gobierno detecte tomas clandestinas o bidones llenos de combustible en el interior de los inmuebles estos pasarán a ser del dominio de la nación.

“También los dueños de los precios deben de saber que si encuentran bidones y tomas clandestinas en sus predios se les aplica un proceso de confiscación, es decir, los predios pasan a ser del dominio de la nación" AMLO

Además, aclaró que al tratarse del uso de un inmueble usado para fines ilícitos, se aplicará la extinción del dominio y no habrá posibilidad de recuperar el predio.

“Que lo sepan, no es ‘yo rento, me pagan muy bien’; se aplica la extinción de dominio, lo cierto es que es una expropiación, y no hay ninguna posibilidad de recuperarlo, entonces, que lo sepan” AMLO

El presidente López Obrador enfatizó en que el robo de combustible o “huachicoleo” es un delito grave y, por tanto, quienes incurran en ese delito no tienen derecho a fianza.

“Puede ser que quienes participan no sepan que es delito grave el delito de combustible y que no se alcanza fianza” AMLO

Tomas clandestinas encontradas en CDMX y Ecatepec

AMLO presentó este viernes un informe en torno al tema luego de que en días recientes se detectaron tomas clandestinas en la Ciudad de México (CDMX) y Ecatepec con cierto grado de explosividad por lo que causó preocupación en las instancias gubernamentales.

Por su parte, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, señaló que se registró un índice de explosividad del 60 por ciento derivado de un derrame de combustible proveniente del poliducto de Tuxpan-Valle de México.

Velázquez detalló que se localizaron ocho tomas clandestinas, una de ellas en la CDMX, por lo que se procedió con la clausura de las tomas y se puso a disposición de las autoridades el equipo, depósitos y bidones encontrados en el inmueble.