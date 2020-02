El empresario Benjamín Hernández aseguró que donó 300 mil pesos durante la cena ofrecida por el presidente AMLO en Palacio Nacional.

México.- El empresario Benjamín Hernández, de Grupo Vitro, donó los primeros 300 mil pesos para la rifa organizada por el gobierno de AMLO por el avión presidencial.

A su salida de Palacio Nacional, a donde asistió a una cena convocada por el presidente AMLO para presentar a emprendedores las bases del "magno sorteo" del próximo 15 de septiembre, Hernández, quien de 2015 a 2018 fungió también como senador suplente del PT, confirmó a reporteros su aportación y dijo sentirse convencido del compromiso con México promovido en el encuentro.

"Yo me sumé como empresario, nos sumamos los oaxaqueños, que México cambie. Doné 300 mil pesos. No me dieron a firmar ningún documento, yo tengo un compromiso con los mexicanos" Benjamín Hernández. Empresarios.

#AlMomento: Benjamín Hernández, de Grupo Vitro y ex-senador suplente del PT, confirma que compró 300 mil pesos en boletos y que #AMLO no le pidió firmar nada. #RifaDelAvionPresidencial #PalacioNacional

Por su parte, Humberto Garza, de Grupo Famsa, confirmó la entrega de una carta compromiso durante el encuentro, pero aclaró que aún no se animó a comprar alguno de los 4 millones de billetes o "cachitos" que el gobierno de AMLO busca poner en circulación a través del sector empresarial.

"Necesito platicar con mi gente. Sí, claro (nos entregaron un documento). No me acuerdo de los montos pero había varias opciones" Humberto Garza. Grupo Famsa.

Cabe recordar que en la rifa del próximo mes de septiembre no estará en juego el avión presidencial , sino 100 premios de 20 o 25 millones de pesos. En total, el gobierno federal planea poner en circulación 6 millones de "cachitos" para recaudar 3 mil millones de pesos y destinarlos a la adquisición de equipo médico.

