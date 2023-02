La ministra Yasmín Esquivel tramitó un amparo contra la integración del comité de la UNAM que investiga el caso de plagio de su tesis de licenciatura.

Fue la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, quien otorgó este jueves una suspensión provisional a Yasmín Esquivel, en rechazo a los Lineamientos para la Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética de la UNAM, que datan de agosto de 2019, dio a conocer Reforma.

Si bien la juzgadora, según el medio, no reveló detalles sobre la suspensión concedida, lo que este amparo provocaría es frenar la resolución del caso de plagio de la ministra Esquivel Mossa por parte del Comité de Ética de la UNAM, en tanto el Poder Judicial resuelve la constitucionalidad de tales lineamientos.

Yasmín Esquivel: Jueza resolverá el 22 de febrero si concede o no suspensión definitiva contra lineamientos del comité de ética de la UNAM

El próximo miércoles 22 de febrero, la jueza determinará si concede o no una suspensión definitiva como parte del amparo solicitado por Yasmín Esquivel contra los lineamientos de comité de ética de la UNAM.

En caso de ser concedida la suspensión definitiva, la resolución del comité de UNAM podría frenarse por un periodo de seis meses a un año. Y sin contar que la sentencia final del amparo podría recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser necesario en el futuro.

El periódico compartió el único párrafo publicado por la jueza :

“La medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia. Cabe destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado”.

Cabe señalar que este amparo fue tramitado el pasado lunes 13 de febrero, el mismo día que un representante de Yasmín Esquivel comparecenció ante el comité de ética de la UNAM por el plagio que habría cometido la ministra.