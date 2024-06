El ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez sugirió que los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, deberían ser elegidos por consulta popular.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, para Radio Fórmula, el emecista Jorge Álvarez Máynez consideró que la opinión de la población debería de ser tomada en cuenta para la conformación del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum.

Y es que según Álvarez Máynez, la próxima presidenta de México se ha posicionado a favor de que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos mediante voto popular, por lo que señaló que se podría hacer lo propio para el proceso de selección del gabinete presidencial.

“Me extraña que se discuta el cómo se elijan ministros, magistrados democráticamente, pero que no tengamos en México un proceso de selección del gabinete que sea democrático”, indicó Jorge Álvarez Máynez.

En alusión a la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO y respaldada por Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez adelantó que Movimiento Ciudadano estaría considerando la posibilidad de impulsar una reforma al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con Álvarez Máynez, dicha reforma al Poder Ejecutivo incluiría el que la conformación del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum sea elegido a través de una consulta popular o en su caso, por controles democráticos, que pueden ser parlamentarios.

Expresó que en muchos países del mundo son instancias democráticas las que eligen el gabinete, por lo que Movimiento Ciudadano estaría analizando dicha propuesta.

El ex candidato presidencial consideró que el Poder Judicial no es el único de los poderes que debe ser reformado y que si se habla de democracia, entonces debería “ser pareja” las reformas y abarcar también al Ejecutivo, del cual señaló “hay mucho que reformar”.

“Yo lo planteo de manera formal, lo he planteado en otras ocasiones de diferentes maneras, pero creo que cuando hablamos de control democrático a los distintos poderes debe de ser parejo, no nada más al Poder Judicial, porque en este momento no tengamos un acuerdo”

Jorge Álvarez Máynez. Ex candidato presidencial