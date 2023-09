Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, afirmó que Tesla no se instaló en Oaxaca porque el estado no tiene “capital humano”.

Durante un encuentro celebrado en la sede nacional del PRI, Xóchitl Gálvez volvió a cuestionar la capacidad productiva de la zona del sureste de México .

Lo anterior debido a que en el acto realizado ayer 8 de septiembre, Xóchitl Gálvez desestimó el capital humano con el que cuenta el que cuenta el estado de Oaxaca.

Y es que en la reunión, la virtual candidata presidencial indicó que la empresa Tesla, no se instaló en Oaxaca debido a que la entidad no tiene capital humano.

Xóchitl Gálvez volvió a cargar en contra del sureste de México, pues ahora desestimó el potencial productivo con el que cuenta el estado de Oaxaca.

Ayer viernes 8 de septiembre, Xóchitl Gálvez Ruiz participó en un evento que fue organizado por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) .

En el acto al que se dio cita la cúpula del tricolor, la senadora del PAN volvió a lanzar comentarios en contra de la región del sureste de México.

Al plantear el tema de la llegada a México de la empresa de Elon Musk, Tesla, Xóchitl Gálvez cuestionó el capital humano del estado de Oaxaca.

Así lo hizo al asegurar que Tesla no eligió a dicha entidad, debido a que carece de las capacidades necesarias para sostener las operaciones de la compañía.

En ese sentido, no solo desestimó el capital humano de Oaxaca, sino que también puso en tela de juicio, la infraestructura del estado.

“¿Por qué no se fue Tesla a Oaxaca? Me encantaría que se fuera a Oaxaca, pero si no tenemos el capital humano, no tenemos infraestructura, no tenemos gas, pues no hay manera”

Xóchitl Gálvez