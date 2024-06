La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz habló de lo que viene en su futuro tras su derrota electoral frente a Claudia Sheinbaum; y atención, no descartó crear su propio partido político.

En entrevista con Manuel Feregrino para Radio Fórmula, Xóchitl Gálvez adelantó que lo primero que buscará hacer es cerrar ciclos con los partidos políticos que la abanderaron como candidata presidencial: PAN y PRI, puesto que el PRD ha desaparecido a nivel nacional.

Sobre el PRI, Gálvez agradeció el apoyo de su militancia y dirigencia; sin embargo, refirió que lo que hicieron o dejaron de hacer en la elección presidencial será algo que desde el tricolor deberán reflexionar.

Tras la desaparición del PRD, también agradeció las palabras de su ex dirigente nacional, Jesús Zambrano, quien admitió que se pudo haber hecho más desde los partidos para impulsar su candidatura.

Xóchitl Gálvez no rechazó la posibilidad de que en un futuro pueda crear su propio partido político o incluso, volver a ser candidata presidencial, pues refirió que “no cierra la puerta a nada”.

Sin embargo, señaló que en este momento no ha tomado ninguna decisión al respecto y aseguró que no es momento para tomarla.

Destacó que por ahora planea recorrer los estados del país y como primeras paradas visitará León y Jalisco.

Al ser cuestionada sobre una posible candidatura en 2030, sólo se limitó a reírse de la pregunta, pero no rechazó la posibilidad.

“Yo creo que el momento es darle gracias a todas las personas que me apoyaron, a todos los ciudadanos que se movilizaron. Ahorita yo voy a escuchar, voy a regresar a los estados. La siguiente semana estaré en León y la siguiente semana estaré en Jalisco y ya empezaré a recorrer los estados. Vamos a escuchar, no cierro la puerta a nada, pero en este momento no he tomado una desición”

Xóchitl Gálvez