Xóchitl Gálvez acusó que Morena se sigue burlando de su derrota en las pasadas elecciones 2024, en donde terminó en segundo lugar de las votaciones.

Esto durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en donde la ex candidata presidencial manifestó cómo ha transcurrido su vida tras su derrota en los comicios del pasado 2 de junio.

Xóchitl Gálvez compartió que de manera personal aceptó su derrota y reconoció el triunfo de la candidata oficialista, pues dijo este tipo de actitudes son las que ayudarían a reconciliar al país .

Xóchitl Gálvez acusa a Morena de ser malos ganadores, pues se siguen burlando de su derrota

En entrevista con Azucena Uresti, Xóchitl Gálvez acusó a Morena de ser malos ganadores, luego de que obtuvieran el triunfo en las elecciones presidenciales 2024.

La senadora de la República calificó a los integrantes del partido guinda de ser muy soberbios, pues dijo se siguen burlando de su derrota en las urnas.

Xóchitl Gálvez criticó esta postura por parte de militantes y simpatizantes de Morena, ya que consideró se debe ser generoso en la victoria.

De manera particular la ex candidata presidencial se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como un mal perdedor, pues no llamó para felicitar a los candidatos que no eran de Morena y ganaron en las votaciones del 2 de junio.

Xóchitl Gálvez reiteró que en la política se gana y se pierde, por lo que reiteró que en la victoria se debe ser buen vencedor, pues estas acciones ayudarán a reconciliar al país, toda vez que considera se encuentra muy dividido.

Xóchitl Gálvez: "Morena es mal ganador, son muy soberbios, se siguen burlando de mí, y hay que ser generosos en la victoria". #ÚltimaHora pic.twitter.com/9GDD5PBKbz — Ana Luisa (@HNoticiasMX) June 14, 2024

Xóchitl Gálvez se dice reconciliada con su derrota en las elecciones 2024 México

En la misma entrevista Xóchitl Gálvez se dijo reconciliada con su derrota en las elecciones 2024 México, pues compartió con qué cosas positivas se quedó.

La ex candidata detalló que sí le dolió perder la presidencia de nuestro país, situación que le tomó algunos días en asimilar.

No obstante, destacó que se queda con algo muy valioso tras perder en las votaciones del 2 de junio, y esto es la familia.

Ello, pues de acuerdo con Xóchitl Gálvez la noche en que se celebraron los comicios pudo pasar tiempo con sus seres queridos, y disfrutar de un momento junto a ello.

Además, destacó que ya regresó al Senado, en donde compartió ya se encuentra trabajando en materia de los desplazados de Tila, Chiapas, situación en materia de violencia que enfrenta nuestro país.