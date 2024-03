En pleno día de inicio de campañas hoy 31 de marzo, Rocío Nahle, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, no fue bien recibida en el café La Parroquia, donde fue ampliamente abucheada.

La mañana de este domingo, Rocío Nahle ―candidata de la coalición ‘Sigamos Haremos Historia’ en las elecciones 2024― ofreció una rueda de prensa previo al inicio de las campañas por la gubernatura de Veracruz, pero no todo salió como esperaba, pues fue abucheada por comensales de la popular cadena de cafés.

Nahle García llegó acompañada de sus compañeros candidatos al Senado: Claudia Tello Espinosa y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, así como de candidatos a diputaciones federales, locales y dirigentes estatales de Morena, PT y el Partido Verde.

El incómodo momento para Rocío Nahle tuvo lugar en la sucursal del café La Parroquia ubicada en Boca del Río, Veracruz.

Videos difundidos captaron el momento en que la candidata de Morena al gobierno de Veracruz fue recibida entre gritos de“¡Fuera, fuera!” por parte de los comensales veracruzanos.

Mientras los abucheos contra la aspirante morenista estaban a tope, integrantes de su equipo de campaña intentaban contrarrestar con porras de “¡gobernadora, gobernadora!” hacia Rocío Nahle.

Los abucheos en su contra no cesaron mientras ofrecía su breve conferencia, mismos que continuaron hasta su salida del café La Parroquia.

Por su parte, Rocío Nahle prefirió evitar entrar en conflicto sobre los abucheos y dijo ser respetuosa “de todas las expresiones”.

“Hoy es mi arranque de campaña y es con propuestas, y no me voy a enredar en difamaciones. Entonces, no me voy a enredar en eso. Hoy es mi arranque y eso es lo importante, y soy respetuosa de todas las expresiones”

Rocío Nahle. Candidata al gobierno de Veracruz