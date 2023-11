A través de redes sociales circula el video en donde el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, tuvo un error sobre su supuesto libro favorito.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2023, el pasado sábado 25 de noviembre, Samuel García confundió a los autores de su libro favorito.

El tropiezo quedó grabado en video y ha sido difundido por redes sociales, en donde critican al precandidato emecista por confundir los nombres de los autores de “Los papeles federalistas” o “El Federalista”.

Cabe destacar que en la FIL Guadalajara 2023, Samuel García también presentó su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo correctamente”.

En video, Samuel García quiso compartir cuál es su libro favorito y los autores de éste, sin embargo, se equivocó y el hecho ha generado la burla en redes sociales.

Ello debido a que, según el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, n o quería cometer un error como los del expresidente Enrique Peña Nieto , aunque, pese a su intención, se equivocó.

Y es que, al señalar que su libro favorito es “El Federalista”, dijo que los autores de este son, Hamilton, James y Madison, a quienes señaló como “los tres founding father de Estados Unidos”.

“Antes que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, cuáles son mis mejores 3 libros, les recomiendo, les recomiendo el libro del federalista que escribieron los 3 founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison”

Sin embargo, el libro, el cual es una recopilación de los artículos periodísticos que defendieron la ratificación de la Constitución federal para Estados Unidos, fue escrito bajo el seudónimo de “Publius” por:

Por lo que Samuel García pudo olvidó John Jay y lo confundió con James Madison, pues del único de quien omitió su nombre.

Asimismo, en redes sociales acusan que Samuel García también se equivocó en el libro, pues acusaron que el nombre en realidad es “Los Papeles Federalistas”.

No obstante, dicha colección de 85 artículos y ensayos escritos bajo el seudónimo de “Publius”, fueron publicadas en 1788 en forma de libro, el cual sí lleva por nombre “El Federalista”.

Samuel García también aprovechó su presencia en la FIL Guadalajara 2023 para presentar su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo correctamente”.

Según apuntó García, este libro surgió de la necesidad que tiene nuestro país para definir si somos realmente federalistas y como forma de critica al gobierno actual.

En su participación, el precandidato presidencial acusó que en México siguen existiendo tres grandes problemas, la corrupción, la informalidad y el malinchismo, que generan “una bola de nieve que nunca vamos a acabar”.

“Los grandes monstruos de México son tres: corrupción, informalidad y malinchismo. No le cobramos ni un impuesto a los extranjeros, les regalamos los terrenos, les regalamos la minería, se ríen de pagar ISR en México, la mitad de los mexicanos no confía en el gobierno, por eso no están en la formalidad y por eso no hay sistema de salud universal y la corrupción, si la mentalidad de mexicano es ‘para qué pago si se lo roban’, pues es una bola de nieve que nunca vamos a acabar”.

Samuel García