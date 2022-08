Un sacerdote contó que recibió una confesión de un caso de abuso sexual infantil, sin embargo éste no denunció y lo acusaron de complicidad.

Heriberto García, sacerdote que expuso la confesión de abuso sexual infantil, contó esto durante una entrevista con el youtuber Jonathan Vest Samano “Gusgri”.

En una entrevista que duró cerca de dos horas y que se encuentra disponible en YouTube, el sacerdote contó algunas de las confesiones que ha recibido, entre ellas un caso de abuso sexual infantil.

Sacerdote revela confesión de abuso sexual infantil

Ante el cuestionamiento sobre si podía compartir alguna confesión fuerte que haya recibido, el sacerdote Heriberto García relató a Jonathan Vest Samano el caso de abuso sexual infantil.

El sacerdote confesó que además de lo impactado que quedó tras recibir la confesión, también se sintió enojado.

La confesión fue hecha por un hombre, padre de familia, quien confesó que violó a todos sus hijos.

“Un papá que no podía dejar de violar a sus hijos, obviamente nunca le vi la cara y dice ‘padre, no me puedo detener’, todos como de la misma edad (los niños)”. Sacerdote Heriberto García

No obstante, el sacerdote Heriberto García sólo pudo escucharlo y darle la absolución, que es la oración para perdonar los pecados.

“Sientes la impotencia, te da mucho coraje, sientes como todo lo que me imagino que estás sintiendo y todos los que lo están viendo, ese coraje, y al final ahí le digo yo lo que quiero, le doy la absolución y se va”. Sacerdote Heriberto García

El sacerdote aseguró que con la confesión no se da solución al problema, por lo que pese a que no denunció, éste le sugirió pedir ayuda de instituciones de salud mental.

“La confesión no es dar solución a eso, al final yo le dije ‘no pues pide ayuda (...) ve con un psiquiatra, ve con un psicólogo, ve apóyate de la ciencia para esto pero no hagas más daño’. En ese ratito yo le puedo decir lo que sea, ya si me hace caso o no, pues yo ya no sé”. Sacerdote Heriberto García

Acusan a sacerdote de complicidad por no denunciar abuso sexual infantil

De acuerdo con La Silla Rota, luego de la revelación del sacerdote, quien recibió una confesión de abuso sexual infantil, internautas acusaron al sacerdote de complicidad por no denunciar.

Esto porque usuarios comentaron que el sacerdote fue cómplice del caso de abuso sexual infantil al no hacer nada al respecto, mientras que otros se burlaron por la falta de acción del sacerdote.

“Eso se llama complicidad, para esos tipos no hay cielo ni infierno solo hay cárcel. Por qué no llamar a la policía” y “Avisar a la policía no pudo pero que tal mandarlo a rezar” fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué el sacerdote no denunció el caso de abuso sexual infantil?

El sacerdote explicó que si un clérigo revela una confesión, exponiendo el nombre o la identidad de la persona, éste dejará de servir a la iglesia.

Esto debido al secreto o sigilo profesional, el cual es una promesa de guardar silencio al conocer un hecho, en este caso, la confesión.

“Yo no puedo decir nada, si tú mataste alguien yo no puedo decir ‘saben qué, las cosas son así y es esto’ No, si yo lo digo, automáticamente quedo fuera, porque yo hago esa promesa de sigilo”. Sacerdote Heriberto García