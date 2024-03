Pese al amparo en contra de las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, la construcción del proyecto de la 4T continúa y en video se pudo constatar que una maquinaria destruyó una cueva de la zona.

El video fue grabado por activistas ambientales, quienes tomaron el momento exacto en el que una maquinaria perforó la cueva bautizada como Oppenheimer y contaminó el agua del acuífero subterráneo.

Las excavaciones, señalan, se realizan a pesar de que en enero de 2024 se suspendió la construcción del tramo 5 del Tren Maya, y pese a que el presidente aseguró que la determinación judicial se respetaría.

VIDEO: Maquinaria perfora y destruye cueva por construcción de Tren Maya

A través de X, Pablo Montaño y algunos activistas ambientales compartieron el video en donde se constata que la maquinaria de construcción del Tren Maya continúa con la obra del tramo 5.

En el video se observa que una perforadora agujera una cueva que se encuentra a 30 metros del tramo originalmente trazado para la construcción del Tren Maya y que tuvo que ser resituado por restos arqueológicos en la zona.

La grabación expone el ruido y la forma en la que se perforó la cueva, misma que fue recientemente encontrada por los ambientalistas que exigen que se detenga la obra del tren.

El video exhibe que con la maquinaria se abrió la cueva y que estalactitas que estaban formadas, así como restos de material, caen al agua subterránea.

Vean el video.

Dejen que los indigne, no se guarden de enojarse, de sentir lo que estamos perdiendo con esta obra de capricho, corrupción, de desprecio por la vida.

pic.twitter.com/rajGMM3vtL — Pablo Montaño (@PabloMontanoB) March 6, 2024

Urgen a autoridades presentarse en la zona y explicar la continuidad del tramo 5 del Tren Maya

Por el video, el activista Pepé Urbina en entrevista con Azucena Uresti acusó que con los nuevos trazos de la obra y la relocalización de las vías por daños a vestigios arqueológicos se comprueba que no existen estudios de impacto previos a la construcción del Tren Maya.

Asimismo, aseguró que al momento han hecho más de 10 mil perforaciones en la zona del tramo 5 del Tren Maya, lo que generará un impacto negativo, incluso si las excavaciones llegan al suelo.

“Han hecho más de 10 mil perforaciones, muchas de ellas llegan al suelo, pero al hacerlo el daño se ocasiona porque el acuífero impacta todo el suelo”. Pepé Urbina, activista ambiental

El activista afirmó que las construcciones contaminarán el agua que se encuentra en la zona, y que, contrario a lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las columnas no están forradas para no contaminar el acuífero.

Además, pidió que las autoridades encargadas de la obra, Sedena o Profepa, acudan a la zona y que expliquen por qué realizan las obras del Tren Maya cuando se obtuvo una suspensión para detener la construcción del tramo Cancún-Tulum.

Piden al Poder Judicial que constate que las cuevas de Quintana Roo son destruidas por Tren Maya

Del mismo modo, el activista solicitó a quienes crean que los videos de la destrucción de la flora y fauna de Quintana Roo por el Tren Maya exhibidos son montaje, que acudan a comprobar que es verdad.

Agregó que la solicitud incluye al Poder Judicial, para que un juez o notario pueda asegurarse de la destrucción en la zona que debería ser considerada como reserva natural.

Finalmente, afirmó que la construcción del tramo 5 del Tren Maya, pese a las advertencias y recursos para proteger la zona, es un crimen, y que “alguien va a tener que pagar por lo que le están haciendo a México”.

“Ninguna autoridad se hace cargo de la realidad, se hagan cargo de los daños ambientales que están ocasionando, esto ya es un crimen y alguien va a tener que pagar por lo que le están haciendo a México”. Pepé Urbina, activista ambiental

Cabe destacar que a finales de enero un juez del primer juzgado de distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva al recurso 2878/2022, en donde ordenó:

“Se suspende o paraliza cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos que comprende el tramo 5 Sur y Norte del proyecto Tren Maya, con trazo de Cancún a Tulum, Quintana Roo, de modo que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno en cita”. Primer juzgado de distrito en Yucatán

No obstante, el vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fernando Vázquez Rosas, afirmó que la obra no se detendría porque el juez pidió no afectar la flora en lugares donde no se cuente con el cambio de uso de suelo.

En ese sentido, agregó que la obra continuaría porque “ya se cuenta con los permisos y autorizaciones, actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura”.