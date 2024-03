El Tramo 5 del Tren Maya sigue dando de qué hablar a 5 días de su preapertura pues, esta vez, tapan con madera el acceso a la caverna de Oppenheimer.

El hidrólogo Guillermo D’Christy documentó que el acceso a la caverna Oppenheimer en el sistema de cenotes de Aktun T’uyul fue tapado con madera para evitar el acceso a la misma pero, ¿qué pasó en el Tramo 5 del Tren Maya?

Guillermo D’Christy acusó que la caverna Oppenheimer ya acumula más de 20 perforaciones y pilas de concreto y acero por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que están contaminando el agua y provocando un ecocidio.

Fue a través de una serie de videos compartidos en redes sociales, que Guillermo D’Christy, quien es consultor en calidad de agua y espeleólogo , denunció que tapan con madera el acceso a la caverna de Oppenheimer en los cenotes de Aktun T’uyul.

Esto con el objetivo de evitar el acceso a la caverna y que no se registre la perforación de la misma y el ecocidio que se está provocando en el ecosistema derivado de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

El científico indicó que ya van más de 24 perforaciones y pilas de concreto y acero hechos a la caverna de Oppenheimer, ubicada en el sistema de cenotes de Aktun T’uyul.

Agregó que las paredes de la caverna Oppenheimer ya se encuentran muy vulneradas pues normalmente el agua que ahí se encuentra “es muy prístina”.

Tapan la entrada de Oppenheimer en el sistema Aktun T’uyul para que ya no podamos seguir registrando el ecocidio dentro de las cavernas. Más de 20 perforaciones y pilas de concreto y acero (que se corroe). Sr. Presidente ( @lopezobrador_ ) los tubos no tienen recubrimiento. 1/3 pic.twitter.com/tbYYFjQ2IX

En los videos compartidos por Guillermo D’Christy se ve cómo se adentra en Oppenheimer, en los cenotes de Aktun T’uyul, y muestra al menos 3 enormes pilotes que perforan la caverna y se incrustan en el agua.

Esto es un ecocidio, señor presidente, no es ningún montaje de Loret. Es un ecocidio y lo ha hecho su gobierno. Y estaremos para señalarlo, hoy y siempre.

Después, el científico procedió a hacerle una prueba al metal de los pilotes para comprobar el material del que están hechos.

Esto debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) aseguró que el metal llevaba un recubrimiento especial para evitar su corrosión y contaminar el agua de los cenotes de Aktun T’uyul.

Sin embargo, después de haber tomado una muestra del agua de la caverna de Oppenheimer junto al pilote, Guillermo D’Christy agregó una solución donde demostró que el metal no está recubierto, por lo que está contaminando el agua.

El científico hizo una prueba donde comprobó que los pilotes del Tramo 5 del Tren Maya no están recubiertos y contaminan el agua (Captura de Video)

Claramente se ve ahí un color característico de la corrosión de hierro pero vamos a hacer esto un poco más científico (yo sé que al señor presidente lo científico no le gusta), pero vamos a tomar una muestra de esta agua y luego, le vamos a poner un reactivo.

Finalmente, el científico acusó que, o a AMLO le mintieron, o el presidente no sabe el daño que está causando al ecosistema debido a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

No, señor presidente, los tubos no tienen ningún recubrimiento para evitar la corrosión. Le mintieron. O usted sabe que le mintieron o realmente no sabe lo que ha causado usted dentro del acuífero maya.

Guillermo D'Christy