El 12 de marzo los Reyes de Suecia llegaron a México y fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional bajo todos los protocolos de honor. En su agenda estaba programado un viaje por el Tren Maya, pero el recorrido finalmente no ocurrió.

El presidente AMLO se enteró prácticamente en vivo de la ausencia de los invitados en el Tren Maya y no pudo ocultar su desencanto.

En su visita a México, Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, reyes de Suecia, sostuvieron una visita protocolaria l y se reunieron con AMLO de manera privada.

Medios de comunicación apuntan que esta reunión entre los reyes de Suecia y AMLO fue para hablar de temas comerciales, debido a que México es el “segundo mercado más grande de América Latina y la decimoquinta economía más grande del mundo”.

Su visita incluyó a representantes de 25 empresas suecas para analizar posibles planes de inversión.

Así fue la triste reacción de AMLO enterarse que los Reyes de Suecia no se subieron al Tren Maya

Los Reyes de Suecia siguen de visita por México y este jueves 14 de marzo decidieron pasar tiempo en el caribe mexicano acompañados de sus respectivas comitivas diplomáticas.

Cabe destacar que desde el año 2002, los Reyes de Suecia no pisaban tierras mexicanas, por lo que de esta visita AMLO esperaba que pudieran visitar el Tren Maya como parte de su recorrido.

El viaje no se cumplió y AMLO se enteró de la noticia por reporteros que lo acompañaban en su conferencia mañanera de este jueves 14 de marzo en Baja California.

El momento fue captado por los mismos reporteros que notaron la reacción de AMLO al enterarse que los Reyes de Suecia no se subieron al Tren Maya, como él ya lo había anunciado previamente.

Al presidente le cambio el semblante cuando le confirmaron que sus invitados no pudieron subirse a la esperada atracción turística por un tema de agenda. El mandatario dijo que no sabía que los Reyes habían tomado esta decisión, pero no ahondó en el tema.

La periodista noemí Gutiérrez fue una de las que captó la reacción de AMLO.

“Pues yo no sé, es que ahora ya cualquier cosa que sucede” AMLO

.@lopezobrador_ dijo que no sabía que los Reyes de Suecia no se subirían al Tren Maya pic.twitter.com/wE1Pqa3evD — Noemí Gutiérrez (@noemiza) March 14, 2024

De último momento y por problemas con los horarios Reyes de Suecia no se subieron al Tren Maya

De acuerdo con Jesús Ramírez, vocero de la presidencia de México, fue por un problema con sus horarios que los Reyes de Suecia no se subieron al Tren Maya.

Misma versión fue reportada por El Universal citando a fuentes de la Embajada de Suecia en México.

Pese a esta cancelación, se tiene planeado que los monarcas sí estén presentes en la zona arqueológica de Uxmal. Más tarde esperan reunirse con autoridades del Gobierno de Yucatán, en compañía de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, y del embajador de México en Suecia, Alejandro Alday González.