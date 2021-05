Brenda Nicole, de 24 años, murió por Covid-19; no pudo conocer a su tercer hijo

México.- Una joven de 24 años conmueve a Mendoza, Argentina, debido a que murió a pocos días de haber tenido a su tercer hijo.

Brenda Nicole Sosa nunca conoció a su tercer hijo pues las labores de parto las llevó a cabo bajo coma inducido.

A principios de mayo, Brenda Nicole se contagió de Covid-19; la enfermedad se complicó y fue ingresada a un hospital, donde tuvo que ser intubada.

Pese a los esfuerzos de los médicos, Brenda Nicole murió a los pocos días de ser ingresada.

El domingo 26 de mayo, la familia de Brenda Nicole confirmó la lamentable noticia de su muerte.

La familia de Brenda Nicole Sosa hizo pública su muerte a fin de lanzar un llamado a la sociedad para no bajar la guardia ante el Covid-19.

“Puedes no creer en el virus y en la pandemia. Puedes decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médico, científico… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no puedes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios . Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Vos aunque no creas, podes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz.”

Familia de Brenda Nicole Sosa