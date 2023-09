Irma Juan Carlos, diputada federal por Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, acusó a Xóchitl Gálvez de no ser indígena; “eres una usurpadora” le reclamó.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, Irma Juan Carlos aprovechó los micrófonos de la Cámara para irse en contra de la candidata del Frente Amplio por México; quedó registrado en video.

En su acusación, la diputada de origen chinanteco se declaró molesta con Xóchitl Gálvez debido a que, según la funcionaria, la representante de la oposición camina con una bandera que no le pertenece .

De acuerdo con Irma Juan Carlos, Xóchitl Gálvez no solo no es indígena, sino también es “una usurpadora” y lo mismo sucede con la oposición, quienes respaldan su candidatura rumbo a las elecciones 2024.

Así pues, la diputada de Morena advirtió que estas estrategias identitarias no serán efectivas, pues, las comunidades seguirán levantando la voz para recordar que Xóchitl Gálvez no las representa .

Circula en redes un video donde la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, acusó públicamente a Xóchitl Gálvez de no ser indígena y aprovecharse de tal afirmación para construir un personaje con raíces que no le pertenecen.

Asimismo, calificó como “hipócrita” el que la presidenciable de la oposición se identifique como una defensora de los pueblos indígenas cuando anteriormente se benefició de los recursos públicos destinados para ellos.

En este sentido, Irma Juan Carlos no tuvo filtro alguno para descalificar a Xóchitl Gálvez por la ardiente molestia en que se nombre como una mujer indígena: impostora, usurpadora, mentirosa y sinvergüenza la llamó para ir en contra de su discurso.

Y es que, cabe destacar que Xóchitl Gálvez ha ido edificando su identidad ante la población a partir de decirse indígena y un ejemplo de superación, portando así trajes típicos y alzando la voz a favor de los pueblos.

No obstante, la diputada de Morena anticipó que su comunidad en el Congreso de la Unión no aceptará que en sus filas siembren a una falsa indígena como consecuencia de meros fines políticos.

“No nos van a sembrar a una indígena falsa. Xóchitl Gálvez no nos representa [...] Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza, tú no eres indígena [...] Te enriqueciste con los recursos que eran para los pueblos y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas, no somos iguales”.

Irma Juan Carlos