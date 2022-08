Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó el infartó que sufrió en 2013 y cómo fue que debido al fuerte dolor llegó incluso a resignarse.

Fue al encabezar un evento en el Hospital Regional de Huamantla, en Tlaxcala, que AMLO recordó cómo los médicos de la Ciudad de México le salvaron la vida al tener el equipo indispensable para su atención.

“Me salvé porque me atendieron a tiempo, se me cerró por completo la vena, la arteria, llegué a urgencia a las 2 de la mañana y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria”. AMLO

AMLO reveló que era “tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, ya no podía, ya no soportaba ese dolor”, explicó el mandatario al señalar que solo los que han padecido un infarto podrían entenderlo.

“Se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo y ya llegó el cardiólogo, el especialista y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron”, continúo recordado el mandatario.

AMLO resalta importancia de que hospitales en México cuenten con el equipo necesario

Por ello, y en compañía de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, así como el director General del IMSS, Zoé Robledo, AMLO subrayó la importancia de que todos los hospitales cuenten con el equipo necesario para la atención oportuna de los derecho ambientes.

“En la parte preventiva, que es muy importante, que quien se infarte puede venir aquí y tiene los primeros auxilios, porque esto es de atención inmediata, de horas, y buscar la forma”. AMLO

Según explicó AMLO, en Tlaxcala aún no cuentan con el equipo necesario para practicar cateterismos, por lo que los habitantes que así lo necesiten deben trasladarse hasta Puebla para su atención.

“Entonces tenemos que hacer ese compromiso de que el enfermo pueda tener aquí a los especialistas para salvarles la vida”, desarrolló AMLO como uno de los principales convenios a llevar a cabo durante la supervisión del avance de su plan de salud en Tlaxcala.

AMLO en la supervisión del Hospital General de Huamantla (Twitter/zoerobledo)

AMLO dijo que después del Covid-19 y tras la pandemia, en México, los infartos son la segunda causa de muerte.

Ante estos datos, el presidente, enfatizó la importancia de contar con el equipo necesario para su atención.

“Es muy importante los equipos, aquí hace falta un tomógrafo, pues hay que tenerlo, pero ya iniciamos”, expresó AMLO al apuntar que ya comenzó con la rehabilitación de hospitales así como equipamiento.

Respecto a la escasez de medicamentos, AMLO destacó que se están adquiriendo no solo en México sino en el extranjero.