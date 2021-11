Vicente Fox critica política de “abrazos” de AMLO en el combate al crimen organizado

El expresidente Vicente Fox criticó nuevamente la política de “abrazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Vicente Fox ha utilizado las redes sociales para criticar activamente las acciones del gobierno de AMLO y uno de los temas recurrentes es la acción del combate al crimen organizado.

La crítica de Vicente Fox surge tras el enfrentamiento entre hombres armados y la policía estatal de Coahuila, donde 7 elementos resultaron heridos.

Ante los constantes enfrentamientos entre las autoridades y grupos delictivos que se han dado en diferentes estados de la República, Fox se cuestionó la política de abrazos, no balazos de la administración de AMLO.

“¿Cuántos abrazos llevamos?” Vicente Fox

( Vicente Fox / Twitter)

Vicente Fox ha criticado en varias ocasiones la política de “abrazos” de AMLO

Esta no es la primera vez que Vicente Fox critica la política de “abrazos” de AMLO, pues desde que el mandatario aseguró que esa es la mejor forma de combatir el crimen organizado, Fox se ha mostrado en contra.

En noviembre de 2019, Fox aseguró que todos los mexicanos no creen en la política de #abrazos, no balazos” del mandatario y aseveró que aunque López Obrador tenga sus propios datos, se trata de “nuestro país” y no de sus perversidades.

(Vicente Fox / Twitter)

En junio de 2021, Vicente Fox volvió a pronunciarse en contra de dicha política luego de la jornada violenta que se vivió en Reinosa, Tamaulipas, donde al menos 18 personas murieron tras un enfrentamiento armado entre un grupo armado y policías.

“Que sigan los abrazos y tambien los muertos a balazos!! Y la autoridad apa? Y el gobierno apa? Y la guardia Nal apa? Y el ejército apa? Conclusión Gobierno fallido!!” Vicente Fox

(Vicente Fox / Twitter)

Enfrentamiento en Coahuila con saldo de 7 policías heridos

Elementos de la Policía de Coahuila impiden ingreso de civiles armados (Francisco Liñan / Twitter)

El pasado 2 de noviembre elementos de la policía de Coahuila tuvieron un e nfrentamiento con un grupo de hombres armados que pretendían ingresar a la entidad.

El enfrentamiento se dio alrededor de las 5 de la tarde luego de que la policía estatal detectara un vehículo sospechoso en la Carretera Federal 2.

Tras el enfrentamiento, los hombres armados huyeron hacia Tamaulipas y dejaron un saldo de 7 policías heridos.

Los agentes fueron llevados a la institución médica más cercana para ser atendidos.