Vicente Fox critica a Alfonso Durazo; “sí, chucha”, le dice

El expresidente Vicente Fox se lanzó contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox criticó las declaraciones de Alfonso Durazo durante la mañanera de AMLO de este 12 de noviembre.

Y es que Alfonso Durazo aseguró que Sonora pasó de tener una administración caracterizada por el despilfarro a una comprometida con el combate a la corrupción.

Ante tal afirmación de Durazo, el expresidente Vicente Fox externó su incredulidad con la expresión: “Sí, chucha!! Que milagro en unas horas....”

En parte, las críticas de Vicente Fox son porque Alfonso Durazo tiene apenas 60 días como gobernador de Sonora .

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que no tiene derecho a fallar y no le va a fallar a los sonorenses.

Durante la mañanera de este viernes, confirmó su compromiso de “estar a la altura” del proyecto que encabeza el presidente AMLO.

En este sentido, Alfonso Durazo también dijo que todo lo que ha alcanzado en la política se lo debe al presidente AMLO y a la Cuarta Transformación.

Por otro lado, Alfonso Durazo admitió que el problema de inseguridad que vive Sonora es uno de los mayores retos para su gobierno.

Al respecto, señaló que para su gobierno es prioridad bajar las siguientes posiciones a nivel nacional que actualmente ocupa Sonora:

Alfonso Durazo destacó que el proyecto de modernización del puerto de Guaymas es “una plataforma para el relanzamiento de la economía del estado”.

Por su parte, el presidente AMLO subrayó que la corrupción que ha imperado en Sonora se tiene que arrancar de raíz.

Si bien recordó que antes de ser electo Alfonso Durazo como gobernador en Sonora ya se había presentado un caso de alternancia, indicó que no hubo un verdadero cambio.

La elección de Durazo surge de un movimiento popular, democrático, como no se había visto mucho tiempo en Sonora. Aunque en Sonora ya había habido alternativa, al final de cuentas fue más de lo mismo. No hubo un verdadero cambio, una verdadera transformación, ahora no, se tiene que arrancar de raíz la corrupción en Sonora que ha imperado por mucho tiempo”

AMLO