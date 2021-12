Vicente Fox califica como “incongruencia chaira” críticas de simpatizantes de Morena al INE

El expresidente Vicente Fox se burló de los simpatizantes de Morena por sus críticas al Instituto Nacional Electoral (INE) al posponer la consulta de revocación de mandato.

En Twitter, Vicente Fox compartió un meme donde se burla de los simpatizantes de Morena por las críticas al INE tras aplazar la consulta de revocación de mandato, pero no criticar el desabasto de medicamentos .

Por lo que Fox calificó como “incongruencia chaira” las dos posturas de los seguidores de Morena.

¿Qué dice el meme que compartió Vicente Fox?

Vicente Fox compartió un meme que critica las dos posturas de los simpatizantes de Morena sobre la consulta revocación de mandato y el desabasto de medicamentos.

Por un lado, están las críticas al INE por posponer la consulta de revocación de mandato al argumentar que el organismo no cuenta con los recursos suficientes para llevarla a cabo.

“No hay revocación, porque no hay dinero”, dice el INE en el meme; “Es un ataque a la democracia”, responde el simpatizante de Morena.

Por otro lado, sobre el desabasto de medicamentos, el meme indica que AMLO explica que el desbasto de medicamentos es “por la austeridad”.

No obstante, el simpatizante de Morena no sólo no critica al gobierno por esta situación, sino que lo justifica.

“Joder, es un verdadero demócrata”, dice el simpatizante en el meme.

Tuit de Vicente Fox (@VicenteFoxQue)

Y es que el INE ha sido ampliamente criticado por los morenistas por su negativa a realizar la consulta de revocación de mandato.

Pese a que el órgano electoral sostiene que el recorte presupuestal que sufrió en el Presupuesto 2022 le impide poder realizar la consulta, AMLO ha insistido en que el INE tiene recursos suficientes para llevarla a cabo .

Respecto al desabasto de medicamentos, el gobierno federal ha declarado que ya atiende el problema con las familias afectadas desde hace algunos meses, pero el problema persiste.

Ante la situación, los simpatizantes de AMLO han justificado al gobierno o, simplemente, se han reservado sus comentarios sobre el tema.