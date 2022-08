La coalición Va por México, integrada por el PAN-PRI-PRD, acusó ataques y persecución política en su contra, por lo que dijo que “si tocan a uno, tocan a todos”.

Fueron dirigentes nacionales y líderes parlamentarios de la coalición Va por México quienes denunciaron ataques y persecución política del gobierno federal contra la oposición.

Esto fue reportado por la periodista Azucena Uresti, quien compartió en sus redes sociales que los militantes de Va por México “cerraron filas y reafirmaron su unidad” bajo la consigna “si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Entre los miembros de Va por México que acusaron ataques y persecución política a las afueras del Auditorio Aurora Jimenez de la Cámara de Diputados, se pudo observar a los tres dirigentes:

Esto se dio durante una reunión plenaria en la Cámara de Diputados, donde Va por México reafirmó su postura de no apoyar las reformas de Morena.

Además, Va por México aseguró que cuando se acerquen las aprobaciones de las reformas, buscarán a los diputados de oposición para ir en contra, por lo que Marko Cortés dijo que vienen “tiempos difíciles”.

Por lo que con relación a los ataques y la persecución política, el líder del PAN pidió a todos los diputados de Va por México que ante cualquier amenaza o situación, busquen a los coordinadores parlamentarios y a su dirigente.

Mientras que Alejandro Moreno advirtió que “si tocan a uno, tocan a todos”, pues responderán con acciones colectivas, y Jesús Zambrano aseguró que también se interpondrán amparos.

“Dejar claro que, si tocan a uno, nos tocan a todos y no van a poder con la coalición “Va por México… No podemos permitir la persecución política, no podemos permitir que se difame y se calumnie, pero más aún no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto. Por ello, si tocan a uno responderemos todos con acciones colectivas legislativas y partidistas”.

Alejandro Moreno