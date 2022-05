El expresidente Vicente Fox exigió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respeto a la Constitución, luego de que el mandatario defendiera la mayor presencia del Ejército en el país.

Fox cuestionó la forma en que las Fuerzas Armadas deben actuar ante el contexto mundial, donde se ha pedido la desmilitarización de los países.

Sin embargo, el mandatario asegura que, a diferencia de las administraciones pasadas, su gobierno trabaja con respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con Vicente Fox, el Ejército debe tener lealtad hacia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, cuestionó el “dilema” de AMLO sobre si las Fuerzas Armadas de México deben obedecer la Carta Magna o “al Narco-Comandante Supremo”.

En otras ocasiones Vicente Fox ha criticado el actuar del gobierno ante la violencia que se vive en el país, asegurando que en un “narcogobierno fallido” el “narco presidente” está desaparecido, refiriéndose a la política de seguridad de AMLO.

Sin embargo, el mandatario sostiene que la participación del ejército es para proteger a la sociedad y sin represión.

De acuerdo con AMLO, la presencia del Ejército en México se desarrolla con respeto a los Derechos Humanos, en comparación de lo que se hacía en otros gobiernos.

Aseguró además que las cosas son distintas ahora pues no hay hechos de represión, aunque la presencia de soldados pueda ser ideológicamente mal recibida.

AMLO volvió a reconocer la labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron perseguidos por presuntos criminales, por evitar un derramamiento de sangre.

“Debemos de actuar con juicio práctico, con argumentos. Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable. No podemos ser maniqueos en estos casos”

AMLO