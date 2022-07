El barrio donde se reportó que se encontraría el departamento de Enrique Peña Nieto no corresponde la propiedad en venta.

El periódico El País reportó que el ex presidente Enrique Peña Nieto había puesto en venta su lujoso departamento en Madrid tras enterarse de que estaba siendo investigado en México por la Fiscalía General de la República.

El exmandatario, a través de la inmobiliaria Idealista, comenzó a promocionar su departamento desde el pasado 8 de julio , de acuerdo con el medio español.

Departamento de Enrique Peña Nieto no coincide con el barrio donde supuestamente se encuentra en España

De acuerdo con el portal de la inmobiliaria Idealista, el departamento de Enrique Peña Nieto se encuentra en la calle de Las virtudes, del barrio de Almagro en el distrito de Chamberí.

Según la información publicada, el departamento de Peña Nieto cuenta con

Un salón con dos ambientes

Cocina abierta

Dos baños

Terraza de 34 metros

Además, la recámara cuenta con un “baño suite” y un amplio vestidor y, de acuerdo con la inmobiliaria, “es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio”.

Como extra, se asegura que está cerca de áreas comerciales como el eje de Fuencarral y el Barrio de Salamanca; asimismo, está a unos 50 metros de la señorial calle José Abascal .

Sin embargo, de acuerdo con reportes, ninguna de las viviendas de la calle de Las Virtudes coincide con las características del lujoso departamento del ex mandatario mexicano en venta por un precio 650 mil euros, alrededor de 13 millones 453 mil 502 pesos mexicanos.

Vecinos de la zona refieren que se trataría de un error, dado que en la mencionada calle no hay ningún piso que se venda por ese precio, pues además es un sitio modesto donde vive gente humilde.

En este sentido, los lugareños señalan que en Las Virtudes vive gente adulta mayor que nació allí, principalmente, así como migrantes de origen:

dominicano

colombiano

marroquí

Según Google Maps, la calle mide de largo 200 metros y se puede ver que los edificios que la conforman son muy antiguos .

De tal manera que los vecinos no creen que un ex presidente de algún país quiera vivir en Las Virtudes, pues es un sitio humilde con pisos pequeños que no rebasan los 70 metros cuadrados; mientras que el de Enrique Peña tendría 140 metros cuadrados.

La genta de la zona negó que haya visto algún vehículo oficial o personas con acento mexicano. Asimismo, desmintieron que algún inmueble pueda tener un precio de 650 mil euros, pues un alquiler tiene un precio promedio de 300 euros.