La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Cuajimalpa expulsó al estudiante acusado de abuso sexual contra una alumna, esto a una semana de que los 5 planteles iniciaron un paro indefinido de labores.

A través de un comunicado, la UAM explicó que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa determinó, de manera unánime, que el alumno señalado por abuso sexual, fuera expulsado.

Además, la universidad reconoció las movilizaciones, protestas y exigencias de las alumnas que mantienen tomadas las instalaciones de los 5 planteles .

El pasado 9 de marzo, una alumna de la UAM Cuajimalpa denunció que las autoridades de ese plantel determinaron que no podrían hacer nada con su denuncia por abuso sexual en su contra, por parte de un estudiante.

Frente a esto, alumnas tomaron las instalaciones de la escuela para exigir justicia, y lo mismo hicieron colectivas universitarias de los otros planteles, que ahora también piden resolución a sus casos de violencia de género.

De acuerdo con la UAM, además de la expulsión del alumno acusado por abuso sexual, en todos sus planteles darán seguimiento a las demandas por violencia de género.

Y anunciaron la integración de un protocolo único de atención a casos de violencia de género, en el que ya trabajan mujeres expertas para robustecer los lineamientos y reglamentos de la institución.

En el comunicado, la UAM puntualiza que:

La UAM reconoció los retos que aún enfrenta en materia de violencia de género pero se dijeron abiertos al diálogo para llegar a soluciones en todas las escuelas.

El pasado 10 de marzo, estudiantes de la UAM iniciaron un paro de labores indefinido en los 5 planteles de la institución:

Lo anterior luego de que una alumna acusado que autoridades de la UAM Cuajimalpa determinaron que no podían hacer nada con su denuncia por abuso sexual, por parte de un estudiante de la misma escuela.

De acuerdo con la comunidad estudiantil, el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa, donde ocurrieron los hechos, entregó un dictamen que exoneró a un alumno acusado de abuso sexual.

“A pesar de que él lo aceptó dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, yo en pruebas puse capturas de pantalla en donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él, ósea que básicamente estoy loca y no fue culpa de él”.

Alumna de la UAM víctima de abuso sexual