En Naucalpan, Estado de México, Juan Manuel N ‘el Pelón’, fue identificado como agresor sexual de Angelica, la joven de quien intentó abusar en la colonia La Mancha.

El hombre permanece en la Fiscalía Regional de Naucalpan, ubicada en el Estado de México, considerado como uno de los 5 estados más inseguros del país.

En los primeros reportes se indicó que El Pelón se entregó por cuenta propia ante las autoridades, no obstante, este miércoles 15 de marzo se aclaró que el agresor fue acorralado hasta que ya no pudo huir.

En ese sentido, su captura se atribuye a labores de inteligencia de las autoridades de Naucalpan.

Identifican a el Pelón como el agresor sexual de joven en La Mancha Naucalpan

Según información de Milenio, Juan Manuel N, alias El Pelón de 47 años de edad, fue identificado como el agresor sexual de Angelica, la joven de quien intentó abusar en la avenida Molinos de Viento en la colonia La Mancha, Naucalpan.

El hombre fue presentado ante el Ministerio Público y vestía la misma ropa y zapatos del día en el que realizó la agresión en contra de la joven mexiquense.

Se informó que aún no se revela el delito por el que fue detenido, pues apuntan a que no sería por abuso sexual ya que no se detuvo en flagrancia.

En tanto, permanece a la espera de que se cumplimente una orden de aprehensión en su contra y sea trasladado al penal de Barrientos, en el Estado de México.

Identifican a 'el Pelón' como agresor de joven en Naucalpan (especial)

El Pelón intentó abusar sexualmente de Angelica en La Mancha, Naucalpan

Cabe destacar que el Pelón fue el hombre que se observa en el video del ataque en contra de Angelica. En la grabación el sujeto someter a la mujer para violarla.

El hombre de complexión robusta ataca a la mujer por detrás y la lanza a un tramo oscuro de la avenida, sin embargo, ella lucha con todas sus fuerzas para que él no logre su objetivo.

Ambos forcejean durante al menos dos minutos, hasta que ella logra quitárselo de encima y éste corre hacia una combi que lo esperaba para huir tras su ataque.

Luego de ello, la mujer víctima del abuso sexual se acerca y asegura reconocer a ambos, ahora se sabe que su principal agresor es Juan Manuel N, ‘El Pelón’.